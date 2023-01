„Unfassbar spannend“ – Sellner zu COMPACT 1/2023

Martin Sellner zeigt sich in seiner Video-Rezension der aktuellen COMPACT-Ausgabe begeistert von einem Heft, das aus seiner Sicht „großartig geworden“ ist. Kommt ein Krisenjahr wie vor 100 Jahren? Entsprechende Analysen und Fakten bietet die Januar-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „1923/2023 – Aufstand gegen die Inflation“. Hier mehr erfahren.



Um in die Zukunft zu blicken, müsse man tief in die Vergangenheit zurückschauen. Mit diesen Worten beginnt COMPACT-Kolumnist Martin Sellner seine Rezension der aktuellen COMPACT- Ausgabe. Das neue Heft findet er dabei „unglaublich spannend“, es spanne einen „Bogen von 1923 bis 2023“.

„Unfassbare Sanktionen“

COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer, so Sellner weiter, breite in drei Grundsatzbeiträgen ein „wichtiges, unterbelichtetes Kapitel unserer Geschichte“ aus. Man sehe bei der Lektüre nicht nur, wie die „unfassbaren Sanktionen“ von Versailles Deutschland in die Krise und in den Zweiten Weltkrieg getrieben haben. Man begreife darüber hinaus auch, dass „die entstehende Armut der Treiber für die Bewegung der Kommunisten wie auch für die Bewegung der Nationalsozialisten“ war.

Besonders interessant sei, dass sich ein „Flirt zwischen Kommunisten und Nationalisten“ ergab, und zwar im Zuge der von dem bolschewistischen Führer Karl Radek ausgearbeiteten Querfront-Strategie. Interessanterweise waren die Kreise der Konservativen Revolution für diese viel offener als die NSDAP, die von Adolf Hitler eher in Richtung der Schließung eines Bündnisses mit den westlichen kapitalistischen Mächten wie England gedrängt wurde, wie Sellner weiter anmerkt.

Dazu bemerkt der Wiener COMPACT-Kolumnist:

„Das alles wird von Jürgen Elsässer mit zahlreichen Andeutungen und Verweisen auf die Gegenwart aufgearbeitet. Das ist hochinteressant und liest sich unfassbar spannend.“

„Die Wahrheit über das Versailler Diktat“

Nach Auffassung von Sellner sollten viele junge Menschen das Heft lesen, da „die brutale und bösartige Besetzung des Ruhrgebiets durch Belgier und Franzosen“ heute fast vergessen sei. Weil man die ohnehin unleistbaren Forderungen der Siegermächte von Versailles nicht erfüllen konnte, bestand die Reaktion der Reichsregierung darin, sich mit einer Taktik des passiven Widerstands zu wehren.

Diese reichte bis zur Hinrichtung des „Freiheitshelden Schlageter“, wie Sellner bemerkt. Zwischen den Zeilen spüre man „ein gewisses Bedauern bei Jürgen Elsässer, dass es nicht zur Bildung einer Querfront mit dem Komintern-Funktionär Karl Radek gekommen ist“, so der COMPACT-Kolumnist weiter.

Lobend äußert sich Sellner auch über den Text von Gerd Schultze Rhonhof, in dem „die Wahrheit über den Versailler Vertrag“ zusammengefasst werde. Dann biete ein Artikel von Jürgen Elsässer noch „die ultimative Zusammenfassung aller Indizien und Beweise in der Causa Nord Stream 1 und 2“. Hier werde insbesondere auf die schon laufende „Beweismittelvernichtung“ eingegangen, mit der man versuche, „diesen Wahnsinn einfach in einem Gedächtnisloch verschwinden zu lassen“.

„Lesebefehl an alle Aktivisten“

Das Dossier drehe sich dann ganz „um die Klima-Psychotiker, also die Klima-Kultisten und ihre bizarren Vertreter“, so Sellner weiter. Bessonders interessant findet er dabei den „neutralen Blick auf die Öko-Faschisten wie Pentti Linkola oder Theodore „Ted“ John Kaczynski“.

Sellner schließt seine Rezension mit den Worten:

„Wenn man verstehen möchte, wie und warum die Kommunisten und Nationalsozialisten gescheitert sind mit ihrem Haudrauf-Vorgehen und wer wissen will, wie in der Gegenwart besserer und wirksamerer Widerstand entstehen könnte, der muss dieses Heft lesen. Ich werde deshalb auch einen Lesebefehl an alle Aktivisten geben.“

In der Januar-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „1923/2023 – Aufstand gegen die Inflation" vergleichen wir die beiden deutschen Schicksalsjahre, zeigen die Parallelen, aber auch die Unterschiede auf. Die bange Frage lautet: Wiederholen sich die Ereignisse von vor 100 Jahren? Kommt die nächste Mega-Inflation? Wird die Demokratie endgültig zur Räuberherrschaft? Und vor allem: Wie muss sich die Opposition im Krisenjahr 2023 aufstellen?

Im Einzelnen finden Sie folgende Beiträge im Titelthema von COMPACT 1/2023:

Schicksalsjahr 1923/2023 – Demokratie und Räuberherrschaft: Wiederholen sich die Ereignisse von vor hundert Jahren? Erneut drohen Deutschland eine vernichtende Inflation und die Enteignung des Mittelstandes. Die Demokratie entpuppt sich als Räuberherrschaft, Revolution liegt in der Luft.

Aufstand gegen die Inflation – Der kurze Sommer der Querfront:Das Hungerjahr 1923 führte die Weimarer Republik an den Abgrund. Systemgegner von Links und Rechts erhielten ungeheuren Zulauf. Doch ihr Sektierertum schreckte die Mehrheit der Bevölkerung ab. Die damaligen Erfahrungen sind auch für die Opposition heute aufschlussreich.

Die Mutter aller Krisen – Inflation 1923 und Versailler Vertrag: Die Siegermächte bürdeten Deutschland die Alleinschuld am Ersten Weltkrieg auf. Die Reparationsforderungen waren so erdrückend, dass der Wirtschaftszusammenbruch im Jahr 1923 unvermeidlich war. Ein Rückblick von Generalmajor a. D. Gerd Schultze-Rhonhof.

Feuer wird mit Öl gelöscht – Markus Krall zur Inflation 2023:Die sogenannten Rettungspakete blähen die Nachfrage auf, während das Warenangebot schrumpft. Dann erfasst die Schockwelle den Produktionssektor. Eine ökonomische Analyse.

Das komplette Inhaltsverzeichnis unserer Januar-Ausgabe:

Titelthema

Schicksalsjahr 1923/2023: Demokratie und Räuberherrschaft

Aufstand gegen die Inflation: Der kurze Sommer der Querfront

Die Mutter aller Krisen: Inflation 1923 und Versailler Vertrag

Feuer wird mit Öl gelöscht: Inflation 2023: O-Ton Markus Krall

Politik

Rauchende Colts: Neue Erkenntnisse zu Nord Stream

Millas Abenteuer unter Erwachsenen: Grün und bi im Bundestag

Buntland ist abgebrannt: Das WM-Debakel der Gender-Elf

Chinas Querdenker: Revolte und Repression

Krieg der Eliten: Elon Musk gegen den Rest

Die Trauma-Fabrik: Vorabdruck: Gerhard Wisnewski: Jahrbuch 2023

Dossier: Die Klima-Psychotiker

Sex, Drugs & Treibhausgas: Selbstklebende Psychopathen

Öko-Freunde, Menschenfeinde: Vordenker des Klima-Terrors

«Es geht uns nicht ums Klima» Die Radikalisierung des Protests

Die Erde als Wüstenplanet: Filme für die Letzte Generation

Leben

Geschichten aus Entenhausen: Lebensrettend: 50 Jahre Disney

Als die Pixel laufen lernten: Pacman jagt Super-Mario

Unser Mann im Mond: Wernher von Braun und Paperclip

Kolumnen

Hartlages BRD-Sprech _ Zeitenwende

Sellners Revolution _ Überläufer

Corona-Spaß _ Zigeuner-Weisheiten

