USA: Das dunkle Imperium des Westens

Daniele Ganser zeigt mit seinem Buch auf, wie weite Teile der Welt zu einer US-amerikanischen Kolonie wurden – und wieso das ein Verhängnis ist. Die USA sind die größte Gefahr für den Weltfrieden. Daniele Ganser belegt das in seinem Buch „Imperium USA: Die skrupellose Weltmacht".



Weltweit betrachten nach einer Gallup Umfrage 56 Prozent aller Befragten die USA als das Land mit dem stärksten destabilisierenden Einfluss auf die globale Politik. Die Studie wurde zwischen Oktober 2018 und Januar 2019 in 58 Ländern durchgeführt, insgesamt wurden mehr als 56.000 Personen befragt. An den Ergebnissen würde sich sicherlich nicht viel ändern, wenn die Studie heute wiederholt würde. Kein Wunder, die USA haben nach 1945 die mneisten Kriege geführt und unterhalten als einzige Macht Militärstützpunkte überall auf dem Globus. Washington gönnt sich das mit riesigem Abstand größte Militärbudget aller Staaten, nämlich 650 Milliarden US-Dollar, während die Volksrepublik China bei diesem Haushaltsposten nur auf 250 Milliarden US-Dollar kommt.

Von Christoph Kolumbus zu den Indianerkriegen

Im Pentagon fühlt man sich auch an viele internationale Vorschriften zur Einhegung des Krieges nicht gebunden, was jüngst an der Entscheidung Washingtons deutlich wurde, völkerrechtlich eigentlich geächtete Streumunition an die Ukraine zu liefern. In seinem Buch „Imperium USA: Die skrupellose Weltmacht“ zeichnet der berühmte Schweizer Wissenschaftler und Friedensforscher Daniele Ganser nach, wie eine derart destruktive imperialistische Macht entstehen konnte.

Der gebürtige Tessiner beginnt bei der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus, führt den Leser weiter über die ersten britischen Siedlungen im äußersten Westen des Kontinents, die Indianerkriege, den Unabhängigkeitskrieg bis hin zum Beginn der imperialistischen Expansion der USA.

Diese lässt sich auf den 15. Februar 1898 datieren, als das im Hafen von Havanna ankernde Kriegsschiff USS Maine mit einer gewaltigen Detonation in die Luft flog, die 266 Mann der Besatzung in den Tod riss. In der US-Presse, die sofort ohne Belege einen Terrorakt unterstellte, setzte nun ein Kesseltreiben für einen Krieg gegen Spanien ein, der wenig später auch offiziell erklärt wurde. Heute steht nach umfangreichen Untersuchungen fest, dass sich die Explosion im Inneren des Schiffes ereignete und diese somit entweder ein Unfall oder eine False-Flag-Aktion war, zumal der kalifornische Zeitungsmogul William Randolph Hearst einem seiner Korrespondenten kurz zuvor in einem Telegramm mitgeteilt hatte, er werde für den Krieg sorgen.

Der verdeckte Kalte Krieg

Das war der Startpunkt für den Spanisch-Amerikanischen Krieg, der heute als Wendepunkt von weltgeschichtlicher Bedeutung gilt, mit dem die Ära des US-Imperialismus begann. . Er brachte den USA die Herrschaft über Kuba, Puerto Rico, die Jungferninseln und die Pazifikinsel Guam. Die wichtigste Eroberung aber war die riesige Inselgruppe der Philippinen in Südostasien.

Es geht, wie Ganser anschaulich erzählt, für die USA mit riesigen Kapitalgewinnen während der beiden Weltkriege sowie nach dem Zweiten Weltkrieg mit verdeckten und destabilisierenden Aktionen im Iran, in Guatemala, im Kongo, in Vietnam, in Chile, in Bolivien, der Dominikanischen Republik und auf Kuba weiter. Weitere Kapitel widmet Ganser der Ermordung John F. Kennedys, dem Vietnamkrieg, der Iran-Contra-Affäre und den Anschlägen des 11. September 2001.

Hier beginnen schon wichtige Entwicklungen, die für unsere Zeit prägend sind. Die unaufgeklärten Flugzeug-Attentate führten zum immerwährenden „Krieg gegen Terror“, durch den ein global geführter Drohnenkrieg zur schrecklichen Normalität wurde und die Kriegsführung für immer verändert hat.

Die dunkle Seite von Wikipedia

Aber Ganser befasst sich auch intensiv mit dem „digitalen Imperium“, mit dem die USA ihre Macht auf eine zuvor noch unvorstellbare Art und Weise in den vergangenen beiden Jahrzehnten konsolidiert haben. Dabei greift Ganser auch bislang weitgehend unbeachtete Aspekte auf, wie die „dunkle Seite“ der Online-Enzyklopädie Wikipedia, die trotz ihrer gigantischen Defizite zu einer der wichtigsten globalen Informationsquellen wurde.

Das letzte Kapitel ist dann besonders interessant. Hier geht es um den „Kampf um Eurasien“, die NATO-Osterweiterung, die Ereignisse auf dem „Euromaidan“ 2014 und die zunehmende ökonomische Bedeutung der Volksrepublik China in unserer heutigen Zeit. Wer unsere Gegenwart verstehen will, muss das Buch „Imperium USA: Die skrupellose Weltmacht“ lesen.

Die USA sind die größte Gefahr für den Weltfrieden. Woran liegt das? Ein Buch über Hintergründe, Motive und Mittel der Weltmacht USA. Diese Spitzenstellung hat sich die Weltmacht Nr. 1 nicht von ungefähr erworben. Keine andere Nation hat seit 1945 so viele andere Länder bombardiert und so viele Regierungen gestürzt wie die USA. Sie unterhalten die meisten Militärstützpunkte, exportieren die meisten Waffen und haben den höchsten Rüstungsetat der Welt. Daniele Ganser beschreibt eindrücklich, wie die USA Weltmachtpolitik betreiben, in der Gewalt ein zentrales Element darstellt.