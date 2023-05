US-Pleite voraus: Joe Biden verkürzt Asienreise

US-Präsident Biden setzt seine Asien-Reise nach dem G7-Gipfel in Japan nicht wie geplant mit Besuchen in Papua-Neuguinea und Australien fort. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und sichern Sie sich unsere DVD zu den Hintergründen der Weltpolitik und dem verheerenden globalen Einfluss der US-Politik: Zu Nord Stream, Ramstein und Seymour Hersh . Lieferbar ab Ende Juni. Hier mehr erfahren.



Vielmehr kehrt er sofort nach Washington zurück, um sich mit dem drohenden Zahlungsausfall der USA zu befassen.

Der „Dollar-Hut“ brennt

US-Präsident Joe Biden sagt seine Besuche in Papua-Neuguinea und Australien ab. Nachdem mehrere US-Medien hierüber berichtet hatten, bestätigte das Weiße Haus am späten Abend des 16. Mai, dass Biden seine Asienreise verkürzen wird. In einer Erklärung betonte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, Biden habe den australischen Premierminister Anthony Albanese in einem Telefongespräch hierüber informiert, um ihn schließlich zu einem zukünftigen Staatsbesuch einzuladen.

Ein diesbezüglicher Termin müsse noch vereinbart werden. Das Weiße Haus habe auch den Premierminister von Papua-Neuguinea James Marape über die Planänderung informiert, so Jean-Pierre. Bidens Besuch in Japan wird jedoch, möglicherweise um die Gerüchteküche nicht unnötig zu befeuern, nicht abgesagt. Der US-Präsident trifft in dieser Woche in Hiroshima ein, um am Gipfeltreffen der G7-Gruppe teilzunehmen.

Übereilte Rückkehr wegen möglichen US-Zahlungsausfalls

Jean-Pierre zufolge kehre Biden bereits am 21. Mai nach Washington zurück, um mit der Führung des US-Kongresses fristgerechte Maßnahmen zur Vermeidung des drohenden Zahlungsausfalls zu besprechen.

Die Erklärung des Weißen Hauses hierzu lautete:

„Der Präsident hat deutlich gemacht, dass die Mitglieder des Kongresses beider Parteien und Kammern zusammenkommen müssen, um einen Zahlungsausfall zu vermeiden, wie sie es zuvor bereits 78 Mal getan haben. Der Präsident und sein Team werden weiterhin mit der Kongressführung an einer Haushaltsvereinbarung arbeiten.“

Alleine die höchst fragwürdige Anzahl von 78 Zusammenkünften lässt somit tief in die Abgründe eines desaströsen amerikanischen Staatshaushaltes blicken.

Treffen der Quad-Gruppe abgesagt

Im Rahmen seiner Australienreise wollte Biden in Sydney mit Staats- und Regierungschefs des Quadrilateralen Sicherheitsdialogs (Quad-Gruppe) zusammentreffen. Albanese bestätigte am 17. Mai, dass das Treffen der USA, Australiens, Indiens und Japans, die die Quad-Gruppe bilden, aufgrund von Bidens Absage nicht stattfinde. Die vier Politiker würden stattdessen Gespräche in Japan führen, wo sie für den G7-Gipfel zusammentreffen, betonte der australische Regierungschef. Albanese betonte:

„Die Quad-Gruppe ist ein wichtiges Gremium. Wir werden diese Diskussionen am Wochenende führen.“

Das Weiße Haus zeigte sich bereit, nach weiteren Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Australien, der Quad-Gruppe, Papua-Neuguinea und dem Pazifischen Inselforum zu suchen.

Dieser Text wurde im Rahmen der Europäischen Medienkooperation von Unser Mitteleuropa übernommen. Zwischenüberschriften und Illustrationen wurden von unserer Redaktion eingefügt.

