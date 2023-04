US-Großbank: Häuser enteignen, Windräder bauen

Einer der mächtigsten Wirtschaftsführer der USA macht nun einen ungeheuerlichen Vorschlag, um den Bau von Solaranlagen und Windrädern voranzutreiben. COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“ klärt auf, wie die Öko-Extremisten denken und wer sie bezahlt. Hier mehr erfahren.



_ von Robert Bryce

Deep Throat hat nie gesagt: „Folge dem Geld“. Dieser Satz, der zu einem der berühmtesten Axiome in Politik und Journalismus geworden ist, wurde 1976 in dem Film „All the President’s Men“ mit Dustin Hoffman und Robert Redford in den Hauptrollen verwendet. Der Satz stand jedoch nicht in dem gleichnamigen Buch von Carl Bernstein und Bob Woodward aus dem Jahr 1974, in dem sie über ihre Ermittlungen zum Watergate-Debakel berichteten.

Stattdessen wurde der Satz offenbar erstmals von einem Anwalt namens Henry Petersen verwendet, der 1974 bei einer Anhörung des Justizausschusses des Senats aussagte. Er wurde dann in das Drehbuch des Films aufgenommen, geschrieben von Woodward und William Goldman.

Angriff auf das Privateigentum

Heute ist der Ausdruck Teil unseres politischen Sprachgebrauchs. Er wurde als Filmtitel und als Buchtitel verwendet, und er wird auf Dutzenden von Websites verwendet, darunter followthemoney.org, die politische Spenden verfolgen.

Wer dem Geld folgt, wird verstehen, warum Jamie Dimon, der Vorstandsvorsitzende der in punkto Marktkapitalisierung größten Bank der Welt J.P. Morgan möchte, dass die Regierung Privateigentum beschlagnahmt, damit seine Bank den Bau von mehr Solar- und Windenergieprojekten finanzieren kann, um etwas gegen den Klimawandel zu tun. Letzte Woche schrieb Dimon in seinem Brief an die Aktionäre:

„Reformen bei den Genehmigungen sind dringend erforderlich, damit Investitionen überhaupt rechtzeitig getätigt werden können. Möglicherweise müssen wir sogar Enteignungen vornehmen – wir bekommen die entsprechenden Investitionen für Netz-, Solar-, Wind- und Pipeline-Initiativen einfach nicht schnell genug.“

Die grünen Kriegsgewinnler

Folgen Sie dem Geld. Dimon möchte, dass die Regierung Privateigentum beschlagnahmt, weil seine Bank einer der beiden größten Akteure im Bereich der Steuerfinanzierung ist, einem 20-Milliarden-Dollar-Geschäft pro Jahr – entscheidend für die Entwicklung von Wind- und Solaranlagen.

Angenommen, diese Projekte werden nicht gebaut. Dann entgehen J.P. Morgan Gewinne in Milliardenhöhe. Um die Aneignung von Privateigentum zu rechtfertigen, berief sich Dimon auf das Schreckgespenst des Klimawandels und schrieb, dass sich das „Zeitfenster für Maßnahmen zur Abwendung der kostspieligsten Auswirkungen des globalen Klimawandels schließt“ und dass wir „mehr tun müssen, und zwar sofort“, um „wissenschaftlich fundierte Klimaziele“ zu erreichen.

Dimon benutzt das Wort „Wissenschaft“, um die Beschlagnahmung von Privateigentum zu rechtfertigen, aber was er befürwortet, ist das, was ich als Klimakorporatismus bezeichne, d. h. den Einsatz von Regierungsmacht, um die Profite großer Unternehmen auf Kosten der Verbraucher – und insbesondere auf Kosten kleiner (und meist ländlicher) Landbesitzer – im Namen des Klimawandels zu steigern.

Amerikaner beginnen sich zu wehren

Folgen Sie dem Geld. Die Gewinne von J.P. Morgan beliefen sich im vergangenen Jahr auf etwa 37,7 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von etwa 20 Prozent gegenüber 2021 entspricht. Dimon braucht mehr Finanzierungen aus Steuermitteln, um das Ergebnis seiner Bank zu verbessern.

Dimon erwähnte in seinem Aktionärsbrief nicht – und die etablierten Medien weigern sich weitgehend, darüber zu berichten – dass es von Maine bis Hawaii wütende Landnutzungskonflikte um erneuerbare Projekte gibt. Wie von mir in der Renewable Rejection Database dokumentiert haben lokale Gemeinden und Gerichtsbarkeiten seit 2015 fast 500 Mal Wind- oder Solarprojekte abgelehnt oder eingeschränkt. Amerikaner im ländlichen Raum wehren sich gegen diese Projekte, weil sie um ihre Grundstückswerte besorgt sind – und das zu Recht.

Prototyp der Windkraftanlage Vestas V164-8.0 Foto: Garvarduniversity

Eine Studie aus dem Jahr 2020 in Rhode Island ergab, dass die Preise für Häuser in der Nähe von Solarprojekten um bis zu 7 Prozent gesunken sind. Eine im letzten Monat veröffentlichte Studie des Lawrence Berkeley National Laboratory kam zu dem Schluss, dass Solarprojekte den Wert von Immobilien in der Nähe um bis zu 5 Prozent verringern können. Auch Windkraftanlagen können den Wert von Immobilien verringern. Eine Studie der London School of Economics aus dem Jahr 2014 kam zu dem Ergebnis, dass Windkraftanlagen den Wert von Häusern in der Nähe um bis zu 12 Prozent mindern können, und eine Studie des RWI aus dem Jahr 2019 über deutsche Häuser ergab, dass Windkraftanlagen den Wert von Häusern in der Nähe um etwa 7 Prozent mindern können, wenn man rund drei Millionen Angebote einer Online-Immobilien-Website auswertet.

Starke Wertverluste

Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass Solar- und Windprojekte zwar politisch beliebt sind, aber niemand in ihrer Nähe wohnen möchte. Das gilt besonders für Windkraftanlagen. Landbewohner wollen nicht für den Rest ihres Lebens die rot blinkenden Lichter von 50 oder 60 Stockwerke hohen Windturbinen sehen, und das jede Nacht. Sie sind auch zu Recht besorgt über die Belästigung und die schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit, die durch eine längere Exposition gegenüber tieffrequentem Lärm, Infraschall und Lärmbelästigung durch riesige Windturbinen verursacht werden können – ein Problem, das bereits 2009 von der Gesundheitsbehörde von Minnesota dokumentiert worden war.

(…)

Folgen Sie dem Geld. Dimon erwähnte in seinem Aktionärsbrief nicht, dass seine Bank im Jahr 2020 zusammen mit zwei anderen Unternehmen für 2,5 Milliarden Dollar Anteile an NextEra, dem weltweit größten Produzenten erneuerbarer Energien kaufte. Wie ich letztes Jahr erklärt habe, hat NextEra in einem kürzlich eingereichten 10-K-Bericht fast 4,3 Milliarden Dollar an Steuergutschriften auf Bundesebene ausgewiesen. Dieses Volumen an Steuergutschriften stellt sicher, dass NextEra noch viele Jahre lang keine Körperschaftssteuer zahlen muss.

Verschmelzung von Regierung und Konzernen

Folgen Sie dem Geld. Im Jahr 2021 erklärte J.P. Morgan, dass es in den nächsten zehn Jahren mehr als 2,5 Billionen Dollar an Projekten im Bereich der alternativen Energien „finanzieren und erleichtern“ werde, wobei 1 Billion Dollar für erneuerbare Energien und „saubere“ Technologien ausgegeben werden sollen.

Das sind große Zahlen. Und Dimon hat Recht, wenn er sagt, dass der Aufbau einer Energieinfrastruktur schwierig ist. Letzten Monat meldete die Energy Information Administration, dass „im Jahr 2022 die geringste zwischenstaatliche Erdgaspipeline-Kapazität hinzugefügt wurde, seit wir 1995 mit der Datenerfassung begonnen haben.“

Auch der Bau von Hochspannungsleitungen ist äußerst schwierig. Wie ich bereits im Februar auf diesen Seiten dargelegt habe, würde die Verdoppelung des amerikanischen Hochspannungsnetzes bei den derzeitigen Wachstumsraten von etwa 1.700 Meilen pro Jahr 140 Jahre dauern. Im vergangenen Jahr wurden im Hochspannungsnetz der USA nur etwa 800 Meilen an neuen Leitungen hinzugefügt.

(…)

Lisa Linowes, die Gründerin und Geschäftsführerin der WindAction-Gruppe, die seit 2006 hartnäckig den Rückschlag gegen Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien dokumentiert, sagte mir in einer E-Mail, dass Dimons Befürwortung der Enteignung „die Verschmelzung von großer Regierung und großem Unternehmen demonstriert“. Diese Fusion ist schon seit langem im Gange. Letzte Woche machte Jamie Dimon deutlich, dass er den Prozess beschleunigen will.

