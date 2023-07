US-Geheimdienste schüren UFO-Panik

Gestern zum ersten Mal in der Geschichte: UFO-Anhörung im US-Kongress. COMPACT hatte die Nase im Wind – wir berichten in der aktuellen August-Ausgabe über den neuen UFO-Hype in den USA – und auch über die sogenannten Whistleblower, die gestern vor dem US-Kongress auftraten.

Ein UFO kommt selten allein (Auszug aus COMPACT 8/2023)

_ von Timo Beil

Ausgerechnet am 20. April dieses Jahres gab es im US-Luftwaffenstützpunkt Wright-Patterson eine Konferenz von 50 führenden Geheimdienstleuten zum Thema UFO. Es sei wichtig, dass die Experten über die Vorgänge im Stützpunkt informiert würden, meldete die $Dayton Daily News$. Es gebe seit Jahrzehnten Gerüchte, dass das US-Militär eben dort abgestürzte Flugscheiben und die Leichen ihrer Piloten aufbewahre. Eingeladen hatte das National Air and Space Intelligence Center. Man besprach die Strategie der Offenlegung. Offenlegung, oder englisch disclosure, ist das Stichwort, bei dem die UFO-Gemeinde hellhörig wird. Die ganze Wahrheit über die fliegenden Untertassen – immer wieder wurde sie versprochen. Doch wirklich geliefert haben die Behörden bislang nicht.

Die verschworene Elite

Bereits vor zwei Jahren fragte sich die stellvertretende Direktorin der CIA, Avril Haines, öffentlich, ob man bald etwas Außerirdisches orten würde. Zeitgleich begann Harvard-Professor Avi Loeb, einer von Joe Bidens wissenschaftlichen Beratern und vormaliger israelischer Elitesoldat, mit dem sogenannten Galileo-Projekt zum Aufspüren von UAPs. UAP ist das neue Wort für UFO und steht für Unidentified Aerial Phenomena, also unidentifizierte Luftphänomene. Die Eliten bevorzugen diese Abkürzung gegenüber dem herkömmlichen UFO, meinen aber damit dasselbe.

Jüngster Favorit dieser Elite ist der US-Luftwaffenoffizier David Grusch (er sprach gestern vor dem US-Kongress). Er kommt von der National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), also dem US-Erde-Weltraum-Nachrichtendienst. Solche Institutionen sprießen im derzeitigen Klima des üppigen amerikanischen Verteidigungshaushalts wie Pilze aus dem Boden. Im Gegensatz zu früheren Jahren wird auch offener über sie geredet. Bei der NGA habe er von geborgenen Raumschiffen und toten Piloten außerirdischer Herkunft gehört, so Grusch. Das Schweigen darüber belastete sein Gewissen, und so bat er darum, an die Öffentlichkeit gehen zu dürfen. Schade, dass er eben nur erzählt, was er mal gehört hat. Gesehen oder berührt hat er nämlich nichts. Doch er firmiert mittlerweile als „Whistleblower“ und zwar als ein Guter. Darin gleicht er Luis Elizondo, der als vormaliger Geheimagent des Verteidigungsministeriums eine Abteilung zur UFO-Jagd geleitet haben will. Schon 2017 war auch Elizondo von seinen Gewissensbissen derart geplagt, dass er den Dienst quittierte und mit seinem Hörensagen von UFO-Abstürzen und nachgebauten Untertassen an die Öffentlichkeit ging. Er bekam gute Presse und viel Sendezeit und baute sich darüber eine veritable Medienkarriere auf. Schließlich gründete er mit dem Ex-CIA-Funktionär Jim Semivan und dem zwischen 1998 und 2002 amtierenden stellvertretenden US-Verteidigungsminister Christopher Mellon die To The Stars Academy auf, die Akademie zu den Sternen. Man wollte Fluggeräte mit Antischwerkraft bauen, erklomm stattdessen jedoch nur einen Schuldenberg von 50 Millionen Dollar. Heute sagt die Firma, sie sei in der Unterhaltungsbranche. Von Elizondo habe man sich getrennt. Wir sehen also Verbindungen zu Regierung und Geheimdiensten an allen Orten. Auch die Verfolgung dieser sogenannten Whistleblower ist nicht so arg, wenn man sie mit dem Schicksal von Julian Assange und Edward Snowden vergleicht.

Ebenfalls auffällig: Die angeblichen UFO-Videos, die vom US-Militär gezeigt werden, haben im Vergleich zum bereits früher vorliegenden Amateurmaterial nur eine geringe Qualität und eine ebenso geringe Aussagekraft. Laut dem amerikanischen Experten Russel Targ handelt es sich dabei häufig um Wärmebildaufnahmen, die leicht manipuliert werden können. Die Flugobjekte im 2020 veröffentlichten $GOFAST$-Video wurden von der NASA nach einer Parallaxen-Korrektur wesentlich langsamer eingestuft als ursprünglich angegeben.

(Weiterlesen in COMACT 8/2023).