Unzensierte „Putin-Versteherin“: Ärger für Chefredakteur

Klaus Welzel ist Chefredakteur der Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ), etablierte Tageszeitung für den Raum rund um Heidelberg. Das Blatt veranstaltet regelmäßig ein „RNZ-Forum“ mit verschiedenen Diskutanten zu diversen Themen. Das öffentliche Interesse ist zumeist überschaubar. Jetzt aber, kurz vor Weihnachten, platzte der Saal des Theaters in Heidelberg aus allen Nähten.

Grund des großen Zuspruchs: Die ehemalige ARD-Korrespondentin und Autorin Gabriele Krone-Schmalz war eingeladen. Sie ist dafür bekannt, bei Fragen zu Putin, Moskau und der Ukraine Auffassungen zu vertreten, die vom Kurs der Regierung und deren Medien abweichen. Damit ist sie bereits eine „Verdächtige“.

Der Abend verlief interessant, Krone-Schmalz erläuterte gekonnt Hintergründe und Zusammenhänge, die von Massenmedien verschwiegen werden, das Publikum war hochgradig aufmerksam, spendete immer wieder Beifall, besonders dann, wenn Krone-Schmalz BRD-Journalisten und deren Doppelmoral kritisierte.

Krone-Schmalz sagte beispielsweise:

Und der Moderator? Der hat jetzt Stress, weil er der ausgewiesenen Russlandexpertin nicht empört ins Wort gefallen und auch sonst nicht kritisch genug aufgetreten war. Solch einen Ärger ist Klaus Welzel gar nicht gewohnt.

Als RNZ-Chefredakteur hatte er sich immer brav verhalten, hat neulich erst die erwünschte Reichsbürger-Klaviatur gespielt, hat immer wieder „gegen rechts“ Haltung gezeigt, hat das Corona-Narrativ mitgetragen und auch wiederholt auch Gift und Galle gegen Putin gespuckt. Jetzt aber ist sein Bonus offenbar aufgebraucht. Er habe sich von Gabriele Krone-Schmalz austricksen lassen, tobt beispielsweise das Nachrichtenportal T-Online.

