Ukrainische Gegenoffensive: Die russischen Linien halten

_ von Thomas Röper

Einerseits versucht die Ukraine das zerstörte Artjomowsk (Bachmut) zurückzuerobern, andererseits sind starke ukrainische Verbände im Gebiet Saporoschschje zum Angriff übergegangen.

Meldungen von russischen Telegram-Kanälen, deren Informationen ich aus Erfahrung für sehr glaubwürdig erachte, haben seit dem frühen Morgen vor allem aus dem Gebiet Saporoschschje berichtet, wo ich selbst erst vor einigen Wochen an der Front gewesen bin. Dort sind die ukrainischen Truppen großflächig zum Angriff übergegangen, aber die ukrainischen Soldaten sind dort massenhaft in den Minenfeldern gestorben. Die Rede ist von mit Leichen übersäten Feldern.

Hohe ukrainische Verluste

Die ukrainischen Streitkräfte hätten lediglich eine russische Stellung erobern können, ansonsten würden die russischen Linien halten, wird berichtet. Außerdem ist demnach die russische Luftwaffe mit Flugzeugen zur Erdkampfunterstützung aktiv und es werden auch Hubschrauber zur Bekämpfung von Panzern eingesetzt. Die ukrainischen Verluste sind demnach sehr hoch und es ist die Rede davon, dass sich die Operation für die Ukraine zu einem zweiten „Fleischwolf“ entwickeln würde, wie es ihn bereits in Artjomowsk gegeben hat.

All das könnte man für russische Propaganda halten, aber auch CNN hat das unter der Überschrift „Ukrainische Streitkräfte leiden unter heftigem Widerstand und erleiden Verluste beim Angriff auf die russischen Linien“ weitgehend bestätigt:

„Die ukrainischen Streitkräfte haben Verluste an schwerem Gerät und Soldaten erlitten, als sie bei ihrem ersten Versuch, die russischen Linien im Osten des Landes zu durchbrechen, in den letzten Tagen auf größeren Widerstand seitens der russischen Streitkräfte stießen als erwartet, so zwei hochrangige US-Beamte gegenüber CNN. Ein US-Beamter bezeichnete die Verluste, zu denen auch von den USA gelieferte gepanzerte MRAP-Fahrzeuge gehören, als ,erheblichʽ.“

CNN berichtet, dass die Ukraine in Artjomowsk ebenfalls große Verluste erleidet und nicht vorankommt, weil die russische Abwehr weit stärker ist als erwartet.

Kiew kämpft gegen Russland bis zum letzten Ukrainer

Zumindest die Anfänge der ukrainischen Gegenoffensive laufen so, wie ich es vermutet habe. Die Ukraine hat zwar massenhaft Waffen aus dem Westen bekommen, aber die Ukraine dürfte nicht die Kraft haben, ernsthafte Erfolge gegen die russische Armee zu erzielen. Das daher leider nicht überraschende Ergebnis ist, dass die (zum großen Teil zwangsweise mobilisierten und schlecht ausgebildeten) ukrainischen Soldaten in den sicheren Tod geschickt werden, indem man ihnen zum Beispiel befiehlt, über Minenfelder zu rennen, um russische Stellungen anzugreifen.

Dass die Russen gelernt haben, wie man den westlichen Waffen Kontra geben kann, ist ebenfalls nicht neu. Die zu Anfang gefürchteten HIMARS-Raketen beispielsweise kann Russland inzwischen recht zuverlässig abfangen und auch Leopard-Panzer sind keine Wunderwaffe, wie Berichte über erste Abschüsse von Leoparden zeigen.

Kiew schickt seine Soldaten in den sinnlosen Tod, weil der Westen endlich eine Offensive sehen will, auch wenn die Ukraine dazu nicht bereit ist. Irgendwie müssen die westlichen Politiker ihrer Öffentlichkeit zeigen, dass deren Opfer und die Milliarden, die in Form von Geld und Waffen in der Ukraine verschwunden sind, einen Effekt haben. Um die Ströme westlicher Hilfe nicht abreißen zu lassen, muss Kiew nun Erfolge vorweisen. Also werden ukrainische Soldaten zu tausenden verheizt.

Westliche Kriegstreiber ohne Gnade

Das zeigt leider, dass eine weitere Aussage ganz und gar keine russische Propaganda ist: Die Waffenlieferungen verlängern nur den Krieg und das Sterben, mehr erreichen sie nicht.

Mein Vorschlag wäre, dass jeder westliche Politiker, der verkündet, die Waffenlieferungen würden Frieden bringen, ein eigenes Kind an die Front schickt. Ich bin sicher, sie würden sofort anders reden und handeln, wenn ihre eigenen Kinder betroffen wären. Aber solange „nur“ Ukrainer und Russen verheizt werden, ist den westlichen Kriegstreibern das herzlich egal.

Dieser Text wurde von anti-spiegel.ru übernommen. Überschrift und Illustrationen sowie Teile der Einleitung wurden von unserer Redaktion eingefügt.

