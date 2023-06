Klaus Schwab – Einpeitscher des Transhumanismus

Transhumanismus und globale Diktatur („Great Reset“): Das Weltwirtschaftsforum unter Führung von Klaus Schwab macht aus seinen Visionen keinen Hehl. Das Menschsein und die Menschlichkeit stören auf dem Weg zur Neuen Weltordnung – und sollen daher beseitigt werden. Die neue COMPACT-Spezial „Transhumanismus und KI“ reißt Klaus Schwab die Maske vom Gesicht.

In seinem gemeinsam mit Nicholas Davis verfassten Buch „Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution“ (Die Zukunft der Vierten industriellen Revolution, 2018) bejubelt Schwab die künftige Verschmelzung von menschlicher Anatomie und Kommunikations- und Überwachungsgerät: „Die Technologien der Vierten Industriellen Revolution werden nicht aufhören, Teil der physischen Welt um uns herum zu werden – sie werden Teil von uns werden.“ Und das sei überhaupt nicht schlimm, denn: „In der Tat haben einige von uns bereits das Gefühl, dass unsere Smartphones zu einer Erweiterung unserer selbst geworden sind. Die heutigen externen Geräte – von tragbaren Computern bis hin zu Virtual-Reality-Headsets – werden mit ziemlicher Sicherheit in unseren Körper und unser Gehirn implantiert werden. Exoskelette und Prothesen werden unsere körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen, während Fortschritte in der Neurotechnologie unsere kognitiven Fähigkeiten verbessern werden.“

Der «Veränderung des Menschen» ist in dem Buch ein ganzer Abschnitt gewidmet. Dort skizziert er eine Art Cyborg-Zukunft mit «merkwürdigen Mischungen aus digitalem und analogem Leben, die unsere Natur neu definieren werden». Begeistert führt er aus: «Diese Technologien werden innerhalb unserer eigenen Biologie operieren und die Art und Weise verändern, wie wir mit der Welt in Kontakt treten. Sie sind in der Lage, die Grenzen von Körper und Geist zu überschreiten, unsere körperlichen Fähigkeiten zu verbessern und sogar einen dauerhaften Einfluss auf das Leben selbst zu haben.» Schwab resümiert: „Die Zukunft wird unser Verständnis dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein, sowohl in biologischer als auch in sozialer Hinsicht, herausfordern.“

Drei Wege zum Transhumanismus

Der transhumanistische Angriff von Klaus Schwab und anderen folgt drei Vektoren, die miteinander verbunden sind:

* Künstliche intelligenz: Die Versklavung der Menschheit durch eine überlegene Maschinenintelligenz, die sich aus den Kontrollsystemen löst und uns zum Beispiel über Chip im Hirn steuert. Und was passiert, wenn die KI zum Ergebnis kommt, ihr Programm „Kampf dem Hitzetod der Erde“ sei nur dadurch zu bewältigen, dass man dessen Verursacher ausschaltet, die Menschen?

* Genmanipulation: Über Eingriffe in die DNA, wie sie schon mit mRNA-Impfstoffen getestet und mit der Crispr-Gen-Schere erprobt wurden gelingt die Züchtung einer neuen posthumanen Spezies im Labor, die sich über den Homo sapies erhebt: klüger, kräftiger, androgyner, länger lebend. Aus einem Klassenunterschied Reich/Arm würde dann ein Rassenunterschied Übermensch/Mensch.

* Virtuelle Parallelwelten: Die Menschen werden über Digitalisierung aus der stofflichen Welt herausgezogen und verbringen ihr Pseudoleben in Meta-Universen. „Matrix“ lässt grüßen…

Diese drei Themen werden in COMPACT-Spezial „Transhumanismus und KI – das Ende des Menschen“ profund aufgearbeitet. Im Mittelpunkt steht die wissenschaftliche Darlegung, die die Probleme auch für Laien verständlich macht. Diese Ausgabe ist ein Nachschlagewerk mit historischer Tiefe und auf dem neuesten Stand der Forschung, das Sie sich nicht entgehen lassen dürfen.

Hier eine Inhaltsübersicht der 84 Seiten von COMPACT-Spezial „Transhumanismus und KI“:

KI und Roboter

Das Ende des Menschen: Die Machtübernahme der KI droht

Wie die KI laufen lernte: Kleine Geschichte der Rechner und Roboter

Träumen Roboter von elektrischen Schafen? Künstliche Intelligenz und Bewusstsein

Superhirn mit Startschwäche: ChatGPT als Fake-News-Schleuder

Test: Mensch oder Android? Erkenne deinen Feind in fünf Minuten

Genetik

Das Geheimnis der Gene: DNA, RNA und Spritzen

Nano-Fabriken zur Genveränderung: Gefährliche Zusatzstoffe in Vakzinen

Geschichte der Genetik: Von der Vererbungslehre zum DNA-Eingriff

Nachts kamen die Vampire: Der Raub von Genmaterial bei den Navajos

Unsterblichkeitswahn und Euthanasie: Gehirne auf Festplatte

Der Feind in unserem Körper: Die Einschleusung von Xenobots läuft

Menschen zu Monstern machen: Mit Optogenetik das Gehirn stimulieren

Babys aus dem Reagenzglas: Plädoyer gegen die Leihmutterschaft

Wegbereiter

Durchhalten bis zum Download: Ray Kurzweils Wahn und Verzweiflung

Klaus «Mabuse» Schwab: Der Einpeitscher des Transhumanismus

Die Botschaft des Schwarzen Spiegels: Elon Musk relativiert die Gefahren

Maschinen als Menschen: Für Frank J. Tipler sind alle gleich

Kulturkampf

Golem und Homunkulus: Von alten Mythen zum Transhumanismus

Die androiden Zwanziger: Robotermenschen in der Weimarer Republik

Liebe Deinen Hubot wie dich selbst: Die Botschaft der Serie «Real Humans»

Verrückt im Metaversum: Digitale Parallelwelten in der Matrix

Das letzte Gefecht

Corona und die Büchse der Pandora: Eine Fake-Pandemie als Schrittmacher der KI

Transen, Cyborgs und Androiden: Vom Feminismus zum Transhumanismus

Böse Neue Welt: Yuval Harari – Prophet und Warner

Der entfesselte Liberalismus: Alarmruf von Alexander Dugin

Die identitäre Hoffnung: Gott hat noch ein Ass im Ärmel

