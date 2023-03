Ukraine: USA schieben BRD an die Kriegsfront

Die überstürzte Reise von Olaf Scholz in die USA sorgt weiter für Diskussionen. Hat der Kanzler neue Befehle abgeholt? COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland“ zeigt auf, wie uns Washington am Nasenring durch die Weltgeschichte führt. Hier bestellen.

Eine merkwürdige Tour war das, die Kanzler Scholz vor wenigen Tagen in die USA zu Präsident Joe Biden unternahm. Kein offizieller Empfang, kein Staatsbankett, keine Musikeinlage, keine Pressekonferenz. Was war da los? Beide Seiten schweigen. Es sei vorrangig um den Krieg in der Ukraine gegangen, so die dünne Auskunft.

Wollen die USA nicht mehr?

In der gestrigen Ausgabe von COMPACT-TV spekulierte Jürgen Elsässer, dass Scholz möglicherweise neue Befehle aus den USA entgegengenommen haben könnte. Sein Eindruck sei, als wolle sich Washington auch mit Blick auf einen Konflikt mit China in der Ukraine mehr und mehr zurücknehmen und hier stattdessen Deutsche künftig die Dreckarbeit erledigen lassen. Dazu passten die Panzerlieferungen und auch plötzliche Meldungen, nach denen Rheinmetall direkt in der Ukraine eine Panzerfabrik entstehen lassen will.

CDU-Chef Friedrich Merz hatte zuvor bemängelt, dass Scholz der Öffentlichkeit den Grund seiner USA-Reise nicht mitgeteilt habe und ebenfalls angenommen, hier seien möglicherweise erhebliche Spannungen auszuräumen gewesen:

„Es ist im Prinzip gut und richtig, dass der deutsche Bundeskanzler mit dem amerikanischen Präsidenten spricht und dass sie sich häufig treffen. Aber es hat ja in der letzten Woche einige Irritationen gegeben, auch um die Panzerlieferungen.“

Merz wolle wissen, was der Grund des Treffens gewesen sei. Ein herkömmlicher Meinungsaustausch sei ja schließlich auch per Video oder Telefon möglich gewesen. Die Öffentlichkeit müsse entsprechend informiert werden.

Jake Sullivan, der oberste Sicherheitsberater von Joe Biden, hatte unlängst in einem Fernsehinterview recht offen ausgeplaudert, die USA hätten der Ukraine nur Abrams-Kampfpanzer zugesagt, weil Deutschland sonst keine Leopard-2-Panzer bereitgestellt hätte. Die Bundesregierung hatte sich beeilt, diesen direkten Zusammenhang zu dementieren.

Aktueller denn je

Als die NATO 1949 gegründet wurde, formulierte dessen erster Generalsekretär, der Brite Lord Ismay als Ziel, „die Amerikaner drin, die Russen draußen und die Deutschen unten zu halten“. Wann jemals war dies aktueller als in diesen Tagen?! Nichts beschreibt das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland treffender.

Vor unserer Tür tobt ein Krieg, und zuletzt wurde ein fundamentaler Angriff auf unsere Energieinfrastruktur (Nord Stream 2) gefahren. Der vormalige Linken-Chef Oskar Lafontaine hat es in seinem bemerkenswerten Buch „Ami, it’s time to go“: auf den Punkt gebracht:

„Die Bundesregierung spricht von einem Eingriff in die Souveränität. Welch ein Irrtum. Souverän waren wir nie. Seit dem Zweiten Weltkrieg bestimmen die Amis bei uns über Krieg und Frieden.“

Lafontaine hatte zu Beginn dieses Jahres in einem Beitrag für das Format Nachdenkseiten ausdrücklich festgehalten, dass im gegenwärtigen Ukraine-Konflikt „die Amerikaner und die NATO die Kriegsauslöser sind“. Und er stellt klar: „In der Tat ist eine Mitverantwortung Deutschlands an der fehlenden Umsetzung des Minsker Abkommens nicht zu leugnen. Und sie ist ein weiterer Grund dafür, dass die Bundesregierung ihre US-hörige Politik aufgeben und auf einen sofortigen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen drängen muss.“

COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland“ dokumentiert die wahren Hintergründe der gegenwärtigen Spannungen und kommt zu dem Schluss, dass es letztlich die Fortsetzung eines anhaltenden Krieges ist, den uns die USA aufzwingen. Daten und Fakten auf 84 Seiten. Jetzt bestellen.