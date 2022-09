Trigema-Chef Grupp: „Dieser Krieg dient Amerika“

Aus immer mehr Bereichen der deutschen Wirtschaft mehren sich Warnungen vor einem dramatischen Einbruch der Produktion. Nun meldete sich auch Trigema-Chef Wolfgang Grupp zu Wort, der auch kritische Worte zum Krieg in der Ukraine fand. Unverzichtbares Hintergrundwissen zum Krieg in der Ukraine, knallharte Fakten aus der Geschichte und Gegenwart Russlands sowie Putins Grundsatzrede vor dem Einmarsch im O-Ton finden Sie in COMPACT Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“. Hier mehr erfahren.

Der deutsche Textilproduzent Trigema aus dem baden-württembergischen Burladingen ist in Deutschland ein Synonym für Standorttreue geworden. Obwohl das Unternehmen in einer Branche tätig ist, die in Deutschland schon in den 60er- und 70er-Jahren mit Standortverlagerungen begonnen hat, produziert Trigema nach wie vor in Deutschland und konnte hier seine Beschäftigtenzahl sogar auf 1.200 steigern.

„Steine, die ich nicht wegräumen kann“

Ob das aber auch in Zukunft so bleiben wird, ist mehr als fraglich. In einem Interview mit dem Magazin Focus erläuterte Grupp nun, welch großes Problem die explosionsartig angestiegenen Gas- und Energiepreise für sein Unternehmen darstellen.

Grupp äußerte zu diesem Thema unter anderem:

„Ich habe 53 Jahre versucht, meine Probleme eigenständig zu lösen und mich dem Wandel anzupassen. Aber jetzt werden mir von der Politik Steine in den Weg gelegt, die ich nicht wegräumen kann. (…) Trigema hat derzeit praktisch keine Chance. In der New-Economy-Krise oder der Corona-Pandemie habe ich immer einen Ausweg gefunden. Aber nun? Wir nutzen Gas und Kraft-Wärme-Kopplung, wir haben also alles getan, um vorwärtszukommen. Aber jetzt werden wir mit exorbitanten Preisen konfrontiert und haben kurzfristig keine Alternative!“

„Wer ist hier eigentlich der wahre Sieger?“

Die Gaskosten des Unternehmens hätten sich seit 2020 verzehnfacht. Das sei wegen der stabilen Eigenkapitalsituation seines Unternehmens zwar noch für einige Zeit durchzuhalten, aber natürlich nicht für längere Zeit. Grupp macht ganz klar die Russland-Sanktionen für die Situation seines Unternehmens verantwortlich. Deren wahren Profiteur wären aber die USA, nicht aber Europa. Dazu äußerte Grupp:

„Die Frage muss erlaubt sein, ob dieser Krieg nicht insbesondere Amerika dient. Ich weiß, das will keiner hören und es ist ein heikles Thema, aber man wird die Frage stellen dürfen, wer letztlich als wahrer Sieger dasteht und welchen Preis wir dafür zahlen.“

Klare Worte eines Unternehmers, der bislang immer als Garant einer soliden und zuverlässigen Krisenbewältigung galt, und nun – ebenso wie Zehntausende anderer Mittelständler und Kleinunternehmer – durch Habecks irrwitzige Energiepolitik am Ende seines Unternehmerlebens noch fürchten muss, in eine ausweglose Situation zu geraten.

Unverzichtbares Hintergrundwissen zum Krieg in der Ukraine, knallharte Fakten aus der Geschichte und Gegenwart Russlands sowie Putins Grundsatzrede vor dem Einmarsch im O-Ton. Mehr dazu erfahren Sie in COMPACT Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“. Hier bestellen.