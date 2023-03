Titanic-Attentat – Anschlag der Hochfinanz

Haben Sie Lust auf ein nervenzerfetzendes Sachbuch? Dann nehmen Sie „Das Titanic-Attentat“ zur Hand. Zum 111. Jahrestag des Untergangs der Titanic (15. April 1912) bringt der Enthüllungsautor Gerhard Wisnewski dieses Buch wieder heraus, das die Titanic-Forschung revolutionierte – natürlich unter weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit. Vom Mainstream tapfer ignoriert, war es bald vergriffen – jetzt endlich wieder verfügbar.

Der Untergang der Titanic wühlt die Menschen seit über hundert Jahren auf. Was die wenigsten wissen: Es war gar kein Unglück. Es war ein kühl kalkuliertes Attentat. Und ein Attentat, das am Beginn der Weltherrschaft der Hochfinanz steht. Es gibt wohl kaum ein anderes Beispiel in der Weltgeschichte, wo sich persönliche Tragödien mit der großen Politik in derart diabolischer Weise vermischen. Der Zusammenhang wurde im Mainstream ignoriert, um die Öffentlichkeit nicht auf die Spur der Attentäter und ihrer politischen Motive zu bringen. Gottseidank gibt es mit Gerhard Wisnewski eine investigative Spürnase, die das Verborgene zu Tage bringt und auf fesselnde Weise aufschreibt. Ein veitabler Krimi – aber kein fiktiver, sondern ein realer!

Was gab und gibt es nach so langer Zeit noch zu entdecken? Antwort: alles. Denn die wichtigsten Befunde wurden ignoriert, wegerklärt und totgeschwiegen. Warum wurden zum Beispiel die eintreffenden und zum Teil bestätigten Eiswarnungen ignoriert? War es Fehlverhalten, Fahrlässigkeit, Übermut oder doch gerade das Ziel dieser Reise, eine glaubwürdige Kulisse für einen inszenierten Unfall zu finden?

An Bord der Titanic war fast die gesamte Finanzelite der USA. Neben Berühmtheiten wie Schriftsteller Jaques Futrelle, der den Hobbykriminologen Prof. van Dusen erfand, und Präsidentenberater Major Archibald Butt starben unter anderem auch Colonel John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, Isador Straus und Georg Widener. Die vier Herren waren nicht nur die reichsten Passagiere auf der Titanic, deren Vermögen zusammen auf 70 Millionen Pfund geschätzt wird, sondern sie hätten wohl auch alle die Möglichkeit gehabt, in die nie vollbesetzen Rettungsboote zu steigen. Allerdings wurden sie durch die Besatzung mit der Begründung am Einstieg gehindert, dass Frauen und Kinder Vorrang hätten.

Eigentümer der Titanic war der größte Finanzmagnat J.P. Morgan. Er war nicht an Bord… Welches Interesse sollte er haben, andere Mitglieder seiner Klasse umzubringen? Wisnewski dazu: „Tatsächlich zeigt die Geschichte der großen Attentate, dass diese immer multifunktional waren. Meistens ging es um drei Dinge: Geld, Politik und Personen.“

Für Kenner der Materie: Kurz nach dem Titanic-Attentat fand die Gründung der mächtigen Federal Reserve statt, der US-amerikanischen Zentralbank. Sie ist im Privatbesitz, aber verkleidet sich als Staatsbank. J.P. Morgan war einer der Drahtzieher der Gründung. Andere konnten nicht dabeisein – weil sie mit der Titanic abgesoffen sind.

Mehr soll nicht verraten werden. Jedenfalls: Wer etwas über die internationale Hochfinanz wissen will, kommt um Wisnewskis Titanic-Attentat nicht herum. Wisnewski deckt auf, was über 100 Jahre im eiskalten Nass des Polarmeeres begraben war.

430 Seiten, nur 14,99 Euro – hier bestellen.