Thomas Haldenwang: Der Geheimdienstchef der Linken

Zum Jahreswechsel ist in der Neuen Zürcher Zeitung ein bemerkenswertes, weil kritisches Porträt des obersten Verfassungsschützers erschienen. NZZ-Chefredakteur Marc Felix Serrao wundert sich dort: „Noch vor wenigen Jahren kannte den Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes kein Mensch. Er war ein Verwaltungsfachmann aus der zweiten Reihe. Heute wird er als Verteidiger der Demokratie gepriesen.“

Und dann schießt Serrao scharf:

„Ist der amtierende Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz wirklich ein Verteidiger der Demokratie? Oder dient er anderen Interessen?“

Genau hier setzt das COMPACT-Spezial „Tiefer Staat“ an. Haldenwang wird als „Der Schattenmann“ vorgestellt. Die Jahre vor seiner Installierung als VS-Chef hatte er treu Vorgänger Hans-Georg Maaßen gedient. Erst nach der Kampagne gegen seinen Chef drehte sich Haldenwang um 180 Grad und präsentiert sich seither als Scharfmacher gegen rechts.

COMPACT-Spezial „Tiefer Staat“ erinnert an Haldenwangs Werdegang: „Seinen Posten verdankt er dem Berliner Koalitionstheater: Auf Druck der SPD hatte Innenminister Horst Seehofer (CSU) Maaßen gefeuert, um nicht selbst den Hut nehmen zu müssen. Eigentlich hatte sich Seehofer den Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag, Armin Schuster, als Nachfolger gewünscht. Doch Angela Merkel stellte sich quer. Gut möglich, dass der Personalvorschlag eine gekonnte Finte war, um Haldenwang als sicheren Kandidaten in Stellung zu bringen – denn der frühere Bundespolizist Schuster war als CDU-interner Kritiker der Kanzlerin bekannt.“

Eifriger Strippenzieher

Sein Berufsleben lang hat sich Haldenwang als Strippenzieher erwiesen und Gefolgsleute an den entsprechenden Schalthebeln platziert. 1991 war er als Personalreferent beim Innenministerium eingestiegen und konnte dann rasch zum Referatsleiter Laufbahnrecht aufsteigen.

In „Der Schattenmann“ heißt es dann weiter:

„Innerhalb des Verfassungsschutzes galt Haldenwang schnell als begnadeter Netzwerker. Die Postenvergabe im Geheimdienst soll er innerhalb kürzester Zeit mitbestimmt und nicht zuletzt treue Gefolgsleute in Positionen geschoben haben. Dieses Geflecht entwickelte sich womöglich seit geraumer Zeit zum heimlichen Machtzentrum der Behörde.“

Heute gibt sich Haldenwang als wackerer Kämpfer gegen Reichsbürger und Rechte mit Hang zu den Grünen und zur AfD als Feindbild. Die NZZ bezeichnet Haldenwang als „Geheimdienstchef, dem die Linken vertrauen“. Haldenwang hatte sich bei einer öffentlichen Podiumsveranstaltung unlängst verharmlosend, ja geradezu freundlich, über linksradikale Klimaschützer geäußert.

Doppelmoral

Die NZZ: „Wer links ist, dem wird hierzulande viel vergeben. Eine Gruppierung kann die repräsentative Demokratie verächtlich machen, Regierungsmitglieder ‚symbolisch‘ verhaften, das Leben von Verkehrsteilnehmern gefährden und Parteizentralen lahmzulegen versuchen – ihre Wortführer werden trotzdem in Talkshows eingeladen. Täten rechte Aktivisten, was die Anhänger der Letzten Generation und andere selbsterklärte Klimaschützer tun, die Republik stünde Kopf.“

Dass Haldenwang ein Karrierist ist, steht außer Frage. Aber wer treibt ihn an? Wie verzweigt ist sein Netzwerk? Wer ist der Migrant auf seinem Stellvertreterposten? COMPACT-Spezial „Tiefer Staat. Geheimdienste und Verfassungsschutz gegen die Demokratie“ deckt auf und stellt auch klar, dass Haldenwang hier nur eine Spitze des Eisberges stellt. Hier bestellen. Die ideale Ergänzung: COMPACT-Spezial Geheime Mächte. Great Reset und Neue Weltordnung.

Inhaltsverzeichnis von COMPACT-Spezial “Tiefer Staat. Geheimdienste und Verfassungsschutz gegen die Demokratie”

Titelthemen

CIA, NSA & Gladio: Der verborgene Krieg der US-Spione

Geheimakte BND: Deutsche Agenten im Dienst fremder Mächte

Verfassungsschutz: Feind im eigenen Land – Der Angriff auf die AfD

V-Leute: Staatliche Spitzel im Untergrund

Vollständiger Inhalt

CIA, NSA & Gladio

Tiefer Staat: Die geheimen Netzwerke im Untergrund

Oktoberfest 1980 – Die Gladio-Spur: Terror und Strategie der Spannung

Dame, König, As, Spion: Amerikanische Spuren im NSU-Fall

DIA-Agenten am Tatort: Der Mord an Michèle Kiesewetter

Black Ops in Germany: Unheilige Allianz: CIA und Islamisten

Feind hört mit: Der NSA-Skandal

«Ein einheitlicher Organismus»: Interview mit Josef Foschepoth

Die überwachte Republik: Deutschland einig Agenten-Land

«In Deutschland gilt unser Recht»: Interview mit Wolfgang Bosbach

«Anis Amri diente der CIA als Lockvogel»: Interview mit Stefan Schubert

Die Geheimdokumente: Die Akten zum Breitscheidplatz-Attentäter

BND

Steuerung aus Übersee: Die Gründung des BND

«Bedingt abwehrbereit»: Der BND und die «Spiegel»-Affäre

«Der BND hat mir Texte vorgegeben»:Interview mit Udo Ulfkotte

Das Sündenregister des BND: Die Affären des Auslandsgeheimdienstes

Verfassungsschutz

Dunkle Schatten über dem Amt: Der Feind im eigenen Land

«Nur etablierte Politiker können die Verfassung verletzen»: Interview mit Josef Schüßlburner

Außer Kontrolle: Die Skandalgeschichte des VS

«Dienste haben die RAF aufgebaut»: Verfassungsschutz und Terrorismus

Die Geheimdienst-Nazis: Gewalt und Hetze der V-Männer

Immer wieder Temme: Ein VS-Agent zwischen NSU und Lübcke-Mord

Maaßens letztes Gefecht: Warum der BfV-Präsident gehen musste

Worte, die die Republik aufwühlten: Hans-Georg Maaßen im O-Ton

Verräter im Tiefen Staat: Indiskretion im Geheimdienst-Club

Der Schattenmann: Maaßens Nachfolger Thomas Haldenwang

Jeder ist verdächtig: Die AfD im Visier des Verfassungsschutzes

Vorsicht, Feindzeugen!: Mahnung an die Opposition