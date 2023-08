Svantevit: Im Reich des vierköpfigen Gottes

COMPACT zu Besuch beim Svantevit-Festival am Kap Arkona auf Rügen. Hier thronte bis ins 12. Jahrhundert eine slawische Tempelburg zu Ehren des viergesichtigen Gottes Svantevit. 1186 wurde sie durch dänische Krieger gestürmt und der alte Glaube ausgelöscht. Unser Reporter Roy Grassmann nimmt Sie mit auf eine Reise in die Vergangenheit.

