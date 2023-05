Sucharit Bhakdi: Der sanfte Rebell

Das Amtsgericht Plön sprach ihn frei. Und viele Menschen atmen auf: Millionen hat er die Angst vor dem vermeintlichen Killervirus genommen – und frühzeitig vor der Impf-Katastrophe gewarnt. Youtube & Co. haben seine Aufklärung unterdrückt – doch seine für das Regime so gelöschten Videos gibt es immer noch auf DVD. Unzensiert! Hier mehr erfahren.

Frühjahr 2020: Die Welt befindet sich im Panikmodus. Auch in Deutschland überbieten sich Medien, Politik und Merkels Hofvirologe Christian Drosten gegenseitig mit Horrorszenarien. In fast allen Ländern treten umfassende Lockdowns in Kraft, die Grundrechte der Bürger werden stark eingeschränkt.

Zu dieser Zeit trifft dies noch auf fast keine Gegenwehr – die Angst vor dem neuen Erreger befördert auch die Obrigkeitshörigkeit. Doch am 15. März passiert etwas Ungewöhnliches: Sucharit Bhakdi, emeritierter Professor für Mikrobiologie, wendet sich in einem Videoclip gegen die drakonischen Corona-Maßnahmen. Seine etwa 30 Sekunden lange Stellungnahme wird in den SAT1-Regionalnachrichten für Schleswig-Holstein gesendet.

Doch das ist erst der Anfang. In den folgenden sechs Wochen lädt der Wissenschaftler auf Youtube vier Videos hoch, in denen er seine Haltung ausführlich begründet. Die Mühe wird mit vier Millionen Aufrufen und 50.000 Abonnenten belohnt. Doch bald schon schlägt die Zensurkeule zu: Die US-Plattform löscht die Filme des streitbaren Mediziners. Davon lässt sich Bhakdi nicht unterkriegen. Alle zensierten Videos bringt er auf einer Doppel-DVD heraus, 230 Minuten Aufklärung – unzensiert und unlöschbar.

Der Mediziner legt noch in der Anfangsphase der vermeintlichen Pandemie mit einem offenen Brief an die damalige Kanzlerin nach. Das Schreiben wird zum Augenöffner für viele Menschen – denn da stellt jemand die richtigen Fragen: Wieso wird in den Statistiken nicht zwischen symptomfreien Infizierten und tatsächlich Erkrankten unterschieden? Wie stellt sich die Auslastung der Intensivstationen der Kliniken mit Covid-Patienten tatsächlich dar? Wie stark hat sich das Virus schon ausgebreitet? Sind die verschiedenen Erkrankten mit oder an Corona gestorben?

Der Anti-Hysteriker

Das gleichermaßen ruhige und sachliche wie kompetente Auftreten Bhakdis lässt viele Menschen umdenken. Der Forscher erscheint ihnen auch deshalb glaubwürdig, weil er so ganz und gar nicht dem von den Medien verbreiteten Zerrbild eines Verschwörungstheoretikers entspricht. Ein Blick in die Biografie des früheren Hochschullehrers zeigt, dass dieser über die längste Zeit seines Lebens hinweg auf eine denkbar unauffällige und bescheidene Art und Weise akademische Grundlagenarbeit leistete, aber nicht nur bei Corona den Mut zum Widerspruch fand.

Geboren wird Sucharit Bhakdi am 1. November 1946 in Washington. Beide Eltern sind Thailänder. Sein Vater hatte während des Zweiten Weltkriegs als Sekretär in der US-Vertretung seines Landes gearbeitet, seine Mutter war an der Johns Hopkins University in Baltimore zur Ärztin ausgebildet worden. Die Regierung in Bangkok befördert Bhakdi Senior bald zum Botschafter in der Schweiz, wo der junge Sucharit seine ersten Lebensjahre verbringt. Bald folgt mit Ägypten eine weitere Station im Ausland.

Nach Deutschland kommt der Diplomatensohn erst zum Studium. Schon im Alter von 23 Jahren legt er 1970 an der Universität Bonn sein Staatsexamen als Arzt ab. Anschließend nimmt er in der damaligen Bundeshauptstadt eine Stelle als Privatassistent des bekannten Schweizer Internisten Walter Siegenthaler an, von dem er bis heute in den höchsten Tönen schwärmt.

Letztendlich entscheidet sich Bhakdi für eine wissenschaftliche Laufbahn. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre forscht er am Max-Planck-Institut für Immunbiologie in Freiburg über Bakteriengifte und entwickelt Antikörper gegen die tückischen Erreger. Unter anderem für diese bahnbrechende Leistung auf dem Gebiet der experimentellen Therapie wird er 2001 mit dem nur unregelmäßig vergebenen Aronson-Preis ausgezeichnet, der zu den höchsten und ältesten Ehrungen zählt, die in Deutschland auf dem Gebiet der Medizin vergeben werden.

Im Jahr 1990 wird Bhakdi zum Leiter des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz bestellt. Zweimal macht er nun auch zu konkreten Anlässen mit öffentlichen Zwischenrufen auf sich aufmerksam. Der Professor warnt sowohl mit Blick auf den sogenannten Rinderwahnsinn wie auch auf die Vogelgrippe vor Hysterie. Er kritisiert, dass für BSE-Tests an den Nutztieren Hunderte von Millionen Euro „verschleudert“ würden, obwohl die Risiken nur minimal seien. Die Prioritätensetzung sei grundfalsch.

Während für medial gehypte Infektionskrankheiten Mittel in fast unbegrenzter Höhe bereitgestellt würden, gebe es gleichzeitig jährlich Tausende von unnötigen Todesfällen, die auf unterschätzte Allerweltskrankheiten wie Grippe oder Lungenentzündung zurückgingen. Bhakdi sieht sich in der Pflicht, solche unangenehmen Themen anzusprechen. Er will seiner neuen Heimat dienen.

Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung äußert er 2002: „Ich liebe Deutschland mehr, als die Deutschen es lieben.“ Dem „Land der Dichter, Denker und Helden“, wie er es nennt, fühlt er sich zutiefst verbunden. Deswegen setzt er auch in der Corona-Krise seine Aufklärungsarbeit mit Feuereifer fort.

Seine wichtigste Stütze dabei ist seine Ehefrau Karina Reiß, selbst Biochemie-Professorin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Die beiden hatten sich bei einer Preisverleihung kennengelernt, für sie zog der frühere Hochschullehrer nach Schleswig-Holstein. Seit fünf Jahren komplettiert ein Sohn das gemeinsame Glück.

Die beiden Forscher könnten ihr Privatleben vor den Toren Kiels genießen, stattdessen landen sie mit „Corona Fehlalarm? Daten, Fakten, Hintergründe“ einen Mega-Verkaufserfolg. Das Buch führt monatelang alle Bestsellerlisten an. Es handelt sich im Kern um einen umfassenden Plausibilitätscheck der von der Bundesregierung aufgestellten Thesen zur Pandemie und den daraus abgeleiteten Maßnahmen. Das Fazit ist eindeutig: Das Handeln der Exekutive bewege sich fernab jedweder Verhältnismäßigkeit und stifte mehr Schaden als Nutzen.

Die Auschwitz-Keule

Bhakdi ist nun endgültig eine Galionsfigur der neuen Freiheits- und Demokratiebewegung, die sich im denkwürdigen Jahr 2020 formiert. Mit dem Finanzwissenschaftler Stefan Homburg sowie den Ärzten Wolfgang Wodarg und Bodo Schiffmann gründet er den Verein Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie (MWGFD), dem allerdings schon wenige Monate später vom Finanzamt Passau die Gemeinnützigkeit entzogen wird.

Trotz aller Widrigkeiten will der sanfte Rebell nicht klein beigeben. 2021 erscheint mit „Corona Unmasked: Neue Daten, Zahlen, Hintergründe“ ein weiteres Buch von Bhakdi und Reiß, beide kandidieren im selben Jahr zur Bundestagswahl für die maßnahmenkritische Partei Die Basis.

Während des Wahlkampfes nimmt der Wissenschaftler kein Blatt vor den Mund und kritisiert auch das Corona-Regime in Israel. Das Land geht bei allen Massenimpfungen voran und wird deshalb in den Medien auch schon mal als großes Versuchslabor von Biontech und Pfizer bezeichnet. Bhakdi zollt dem jüdischen Volk großen Respekt, bemerkt aber, dass Israel inzwischen zur „lebenden Hölle“ geworden sei. Obwohl sich diese Aussage erkennbar nur auf die staatlichen Maßnahmen bezieht, wird ihm Antisemitismus unterstellt. Die Staatsanwaltschaft Kiel eröffnet ein Verfahren wegen Volksverhetzung, stellt dieses aber bald wieder ein.

Offensichtlich gibt es daraufhin Druck von oben, denn im Mai 2022 zieht die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holsteins den Fall an sich und erhebt Anklage. Es geht dabei nicht nur um das Israel-Video, sondern auch um einen Wahlkampfauftritt als Spitzenkandidat der Basis am 24. September 2021 in Kiel.

Der renommierte Mikrobiologe hatte sich – ohne sich diese Aussage zu eigen zu machen – auf Berichte von Shoah-Überlebenden berufen, die in der israelischen Impfkampagne eine Wiederholung der Geschichte und die „Einleitung eines zweiten Holocaust“ sahen. Bei einer Verurteilung drohen Bhakdi bis zu fünf Jahre Haft.

Aber damit nicht genug: Das Wissenschaftsministerium Rheinland-Pfalz prüft nun auch noch, ausgerechnet dem Träger des Verdienstordens dieses Bundeslandes die Führung seines Professorentitels zu untersagen. Der Wiener Goldegg-Verlag, der zuvor mit den Büchern seines Star-Autors viel Geld gemacht hatte, aber auch der österreichische Sender $Servus TV$, bei dem der ehemalige Hochschullehrer zuvor Stammgast gewesen war, sagen sich kurzerhand von ihrem einstigen Zugpferd los.

Solidarität mit Bhakdi

Doch es gibt auch Solidarität von unerwarteter Seite. In einer auf der Homepage der MWGFD veröffentlichten Erklärung von 33 Holocaust-Überlebenden heißt es unter anderem:

„Nachdem uns die erschreckende Meldung erreichte, dass die staatlich finanzierten Medien Professor Sucharit Bhakdi als Antisemiten beschuldigt haben, haben wir uns entschlossen, diesen Brief zu schreiben. Wir stehen hinter Professor Bhakdi, weil er die Wahrheit spricht. (…) Zerstörte Existenzen, Wohnungsdurchsuchungen, Berufsverbote, Zwangseinweisungen in die Psychiatrie und Schlimmeres – das könnte die Geschichte aus unserem Leben sein, doch ist das die Realität, die wir in Deutschland beobachten.“

Am Dienstag, 23 Mai, wurde Sucharit Bhakdi vom Amtsgericht Plön von allen Anklagepunkten freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ob die Staatsanwaltschaft Berufung einlegen wird, ist noch nicht bekannt. Der unabhängige Journalist Boris Reitschuster kommentierte das Urteil treffend: „Der Rechtsstaat zuckt noch.“ Bleibt zu hoffen, dass er nicht in seinen letzten Zuckungen liegt…

Bhakdi unzensiert! Mit seiner Doppel-DVD „Ignoriert – unterdrückt – diffamiert: Ein Wissenschaftler klagt an“ trotzt Prof. Dr. Sucharit Bhakdi der Zensur auf Youtube & Co. Seine wichtigsten Aufklärungsvideos zu Corona- und Impf-Lügen bleiben so erhalten. Gesamtlaufzeit: 230 Minuten. Hier bestellen.