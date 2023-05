Nach Jahren des Schweigens: Neue Aussage von Zschäpe

Fünf Jahre nach ihrer Verurteilung zu lebenslänglicher Haft hat Beate Zschäpe vor Mitgliedern des bayerischen NSU-Untersuchungsausschusses erneut ausgesagt. Aufklärung über die Hintergründe des NSU-Phantoms bietet unser Paket „Der NSU-Komplex“ mit exklusiven Recherchen, Reportagen und Dokumenten. Hier mehr erfahren.



Es ist ruhig geworden um Beate Zschäpe, die einzige Überlebende des NSU-Trios. Die zu lebenslänglicher Haft Verurteilte sitzt ihre Strafe in der JVA Chemnitz ab, wo nun der bayerische NSU-Untersuchungsausschuss zu einem Außentermin vorbeischaute, um Zschäpe zu vernehmen.

„Hätte Mordserie verhindern können“

In ihrer neuen Aussage räumte Beate Zschäpe eine größere Mitverantwortung für die dem NSU zugerechneten Taten ein als noch bei ihrer Aussage vor dem Oberlandesgericht München im Dezember 2015. Laut ihrem Anwalt Mathias Grasel äußerte sie vor den Landtagsabgeordneten:

„Ich hätte verhindern können, dass aus dem ersten Mord eine Serie wird. Ich hätte die Möglichkeit gehabt und habe sie nicht genutzt.“

Und weiter äußerte Zschäpe:

„Ich habe das Leben von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt fälschlicherweise über das Leben der Opfer gestellt.“

Weiter sagte Zschäpe aus, sie hätte die Mordserie verhindern können, wenn sie sich nach dem ersten Mord gestellt hätte. Bei ihrem Auftritt am Montag antwortete sie erstmals direkt auf Fragen, nachdem sie im Dezember 2015 vor dem Oberlandesgericht München noch eine 53seitige Erklärung durch ihren Anwalt Mathias Grasel verlesen ließ und im September 2016 dann erstmals selbst im Gerichtssaal eine Erklärung abgab. Ihre letzte öffentliche Aussage war ihr letztes Wort kurz vor der Urteilsverkündung vor dem Oberlandesgericht München im Juli 2018, in dem sie sich bei den Hinterbliebenden der Opfer entschuldigte.

Gab es den NSU?

Ob die Aussagen Zschäpes vom vergangenen Montag nach den Worten des Ausschussvorsitzenden Toni Schuberl (Grüne) nun wirklich eine „neue Qualität“ hatten, muss dahingestellt bleiben. Weiter bleibt sie bei ihrer Version, an der Vorbereitung der Morde und der Sprengstoffanschläge nicht beteiligt gewesen zu sein. Eine Beteiligung lässt sich aber auch für die 2011 unter ungeklärten Umständen zu Tode gekommenen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nicht mit letzter Sicherheit feststellen, da keinerlei DNA-Spuren der beiden Uwes an den Tatorten oder auf den Leichen sichergestellt werden konnten.

Interessanterweise hatte Zschäpe ja in München noch ausgesagt, dass es aus ihrer Sicht nie eine Vereinigung namens NSU gegeben habe, dies sei alleine eine Marotte von Uwe Mundlos gewesen. Hier wird ein ganz entscheidender Punkt in diesem ganzen Komplex angesprochen. Die Frage, ob es den NSU überhaupt gegeben hat, ist nämlich weniger abwegig, als sie auf den ersten Blick scheint.

In einem Interview mit dem Magazin Cicero, das am 11. Juli 2018 veröffentlicht wurde, äußerte der Journalist Stefan Aust, der sich intensiv mit der Verbrechensserie auseinandergesetzt und darüber das Standardwerk „Heimatschutz: Der Staat und die Mordserie des NSU“ verfasst hat, beispielsweise, dass ihm ein Ermittler gesagt habe, dass es im Falle eines Überlebens der beiden Uwes gar nicht einfach gewesen wäre, diesen überhaupt eine Präsenz an den Tatorten nachzuweisen.

Ein Beispiel dafür ist der Mord an der Polizistin Michéle Kiesewetter im April 2007 in Heilbronn. Es gibt ein halbes Dutzend Phantombilder der potentiellen Täter, die nach Aussagen von Zeugen gestaltet wurden. Kein einziges der Bilder sieht allerdings Mundlos oder Böhnhardt auch nur entfernt ähnlich.

Der NSU bleibt ein Phantom

Waren die Morde, die dem sogenannten NSU zugerechnet werden, möglicherweise Auftragsmorde, die erst von Uwe Böhnhardt zu politischen Taten überhöht wurden? War das Trio wirklich an allen diesen Taten beteiligt? Zweifel daran nährte auch der Auftritt des Zeugen Mike R. vor dem bayerischen NSU-Untersuchungsausschuss am 3. Mai dieses Jahres.

R. war in der rechten Szene Nürnbergs aktiv gewesen, kurz bevor sich in der Stadt die dem NSU zugeschriebenen Morde ereigneten. Zu diesem Zeitpunkt war R. dann allerdings schon in Haft. Er war mit Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt bekannt gewesen.

R. sagte vor dem Ausschuss aus, dass die in Nürnberg ansässige BAO Bosporus, eine mit bis zu 50 Beamten besetzte polizeiliche Sonderkommission, die zu den sog. Ceska-Morden gebildet wurde, sehr wohl auch in rechten Kreisen ermittelte. So wurde er selbst während seiner Haftzeit von einem Beamten der BAO Bosporus zu der Ceska-Mordserie vernommen. Das ist neu. Bislang hieß es nämlich immer, die BAO Bosporus habe aufgrund ihrer „rassistischen Vorurteile“ immer nur in Milieus der Ausländerkriminalität ermittelt.

„Beim NSU stimmt die ganze Geschichte nicht“

Außerdem sagte R. vor dem Untersuchungsausschuss aus:

„Beim NSU-Trio stimmt die ganze Geschichte nicht. Die Rolle, die Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe zugesprochen wird, ist nicht ganz korrekt. – Sie stufen diese drei zu hoch ein und ermitteln in die falsche Richtung.“

Diese Aussage deckt sich mit der Aussage von Tino Brandt, der im November 2022 vom bayerischen NSU-Untersuchungsausschuss vernommen worden war. Brandt, ein ehemaliger V-Mann des Verfassungsschutzes, hatte Mitte der 90er Jahre den Thüringer Heimatschutz, ein Bündnis regionaler Kameradschaften, gegründet.

Er gilt als Schlüsselfigur im NSU-Komplex, da er nach dem Untertauchen des Trios noch für einige Zeit Kontakt zu diesem hielt. Außerdem war das Trio vor seinem Untertauchen im Thüringer Heimatschutz aktiv gewesen. Er sagte vor dem Untersuchungsausschuss aus, dass er nicht an die offiziell verbreitete NSU-Geschichte glaube und fügte hinzu:

„Ich weiß nicht, was da gedreht worden ist.“

Auch nach dem Auftritt Zschäpes vom vergangenen Montag bleiben also auch weiterhin alle wichtigen Fragen offen.

Volle Aufklärung: Unser Paket „Der NSU-Komplex“ bietet exklusive Recherchen, Dokumente und Reportagen zum Sonderpreis. Sie werden staunen, was uns von offizieller Seite zu diesem Kriminalfall verschwiegen wird – und wie tief die Geheimdienste in diesem Sumpf stecken. Das Paket beinhaltet folgende Ausgaben: COMPACT-Spezial „Operation NSU“, COMPACT-Edition „NSU: Die Geheimakten“ und COMPACT „NSU 2.0: Die Geheimakten“. Jetzt statt 23,10 Euro nur 14,95 Euro. Hier bestellen.