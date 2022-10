Die folgende Meldung ist eine Übernahme unseres Telegram-Kanals. Hier kostenfrei abonnieren.

!! Steinmeier fordert: Abschied von Russland nehmen

In seiner aktuellen Rede versichert Bundespräsident Steinmeier, dass Deutschland wirtschaftlich stark sei, wir eine stärkere Bundeswehr bräuchten und fordert, „dass wir von alten Denkmustern und Hoffnungen” sowie unserem „Blick auf Russland“ Abschied nehmen müssten:

„Ich weiß, dass sich viele Menschen in unserem Land Russland und seinen Menschen verbunden fühlen, russische Musik und Literatur lieben. In Ostdeutschland kommen ganz unterschiedliche, höchst kontroverse Erinnerungen an vierzig Jahre Geschichte hinzu, die bis heute nachwirken.

Aber heute stünden Russland und Deutschland gegeneinander.

„Wer also schulterzuckend fragt ,Was geht denn dieser Krieg uns hier in Deutschland an?’, der redet unverantwortlich und geschichtsvergessen. Mit dieser Haltung können wir als Deutsche in Europa nicht bestehen – sie ist falsch!“