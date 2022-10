"Deutsche Opposition – weggesperrt und vertrieben"

Die Schonzeit für Oppositionelle ist abgelaufen. Publizistische Kopfgeldjäger haben Hochsaison: Mit welchen Vorwänden lassen sich Andersdenkende heute erledigen? COMPACT 35 “Politische Verfolgung: Ausgelöscht. Weggesperrt. Totgeschwiegen.” präsentiert die Jagdliste der Machthaber und entlarvt sämtliche Vorwände, mit denen sie ihre Entsorgungen begründen. Es folgen drei Porträts mit Auszügen aus COMPACT Spezial 35:

1) Michael Ballweg

Michael Ballweg ist das Gesicht der Querdenker-Bewegung. Sein Einsatz für bürgerliche Freiheit ging jedoch weit über den Widerstand gegen Corona-Maßnahmen hinaus. Mit seiner Rede auf der Berliner Querdenker-Demo am 29. August 2020 schrieb er Geschichte. COMPACT Spezial 35 berichtet:

„Die Straße des 17. Juni ist proppenvoll. Hunderttausende laufen dicht gedrängt auf die Siegessäule zu. Der Schweiß rinnt nicht nur den lautstarken Trommlern in Strömen von der Stirn. Michael Ballweg wartet bei dem Nationaldenkmal am Großen Stern auf den Demozug, bereitet sich auf seine Rede vor. Um zwanzig Minuten vor vier Uhr ist es dann endlich so weit: Die Abschlusskundgebung beginnt. Der Gründer von Querdenken-711 aus Stuttgart begibt sich auf die Bühne. Wie so oft trägt er ein weißes Shirt mit dem Logo der Gruppe sowie kurze Hosen. «Ich möchte heute noch mal unser Manifest verlesen: Wofür steht die Querdenken-Bewegung?», beginnt er seine Ansprache. Mit ruhiger Stimme fährt er fort: «Wir bestehen (…) insbesondere auf Artikel 1 ; Menschenwürde, Menschenrechte. (…) Querdenken heißt: Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst.» Tosender Beifall. Jubelschreie.“

Inzwischen sitzt Ballweg in VA Stuttgart-Stammheim, dem ehemaligen RAF-Gefängnis. Angebliches Vergehen: Veruntreuung von Spendengeldern.

2) Oliver Janich

Oliver Janich, ehemaliger Focus Money-Journalist und Investigativ-Ass, gehörte zu den erfolgreichsten Multiplikatoren oppositioneller Inhalte. Jürgen Elsässer schrieb in COMPACT Spezial 35:

„Auch nach seiner Löschung bei Facebook (2019) und Youtube (2020) blieb er mit seinen über 150.000 Followern bei Telegram in einer starken Position (nur Eva Herman und KenFM haben konstant höhere Zugriffszahlen). Außerdem verfügte Janich durch seine Kolumne in unserem Monatsmagazin seit August 2019 über eine weitere populäre Plattform. Ausdruck der Wertschätzung in der Corona-kritischen Bewegung war die Rede, die er bei der Querdenker-Demo am 1. August 2020 vor über 500.000 Menschen über Video-Zuschaltung halten durfte.“

Janich ist das Gegenteil eines Scharfmachers. Er ist ein Moderator, der Oppositionelle zusammenführt. Jetzt sitzt er im philippinischen Knast. Vorwürfe aus Deutschland: Flucht, Beleidigung und Aufruf zu einer Gewalttat. Alle drei Punkte von ihm und seinem Anwalt überzeugend widerlegt. Machthaber und Mainstream hüllen sich in feiges Schweigen.

3) Professor Sucharid Bhakdi

Professor Suchard Bhakdi war DER wissenschaftliche Aufklärer der Corona-Jahre. Einer Zeit, als Machthaber und Propaganda die Bevölkerung in Panik trieb und ihrer Freiheit beraubte. In COMPACT Spezial 35 heißt es:

„Frühjahr 2020: Die Welt befindet sich im Panikmodus. Auch in Deutschland überbieten sich Medien, Politik und Merkels Hofvirologe Christian Drosten gegenseitig mit Horrorszenarien. In fast allen Ländern treten umfassende Lockdowns in Kraft, die Grundrechte der Bürger werden stark eingeschränkt. Zu dieser Zeit trifft dies noch auf fast keine Gegenwehr – die Angst vor dem neuen Erreger befördert auch die Obrigkeitshörigkeit. Am 15. März passiert etwas Ungewöhnliches: Sucharit Bhakdi, emeritierter Professor für Mikrobiologie, wendet sich in einem Videoclip gegen die drakonischen CoronaMaßnahmen. Seine etwa 30 Sekunden lange Stellungnahme wird in den Sat1-Regionalnachrichten für Schleswig-Holstein gesendet.“

Ein Sensationserfolg! Es folgten weitere Aufklärungsvideos und Bücher, die den Menschen ihre Ängste nahmen und – im Gegensatz zum Geschwätz der Hofwirrologen – wissenschaftliche Fundierung und Logik erkennen ließen. Trotz Zensur und Schweigen erreichte Bhakdi ein großes Publikum. Als er Israels Corona-Politik kritisierte, deutete der Mainstream dies als Antisemitismus. Obwohl selbst Holocaust-Überlebende den Professor verteidigten, droht ihm jetzt eine mehrjährige Haft wegen „Volksverhetzung”.

