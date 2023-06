Soros: Der Umsturz-Profi und der Ukraine-Krieg

Das grandiose Enthüllungsbuch „George Soros’ Krieg: Wie die Open Society Foundations die Welt an den Rand des Dritten Weltkriegs gebracht haben“ zeigt den Einfluss des ungarischen Milliardärs auf den Ukraine-Krieg und die Berichterstattung des Mainstreams. Hier mehr erfahren

Globalistische Politik wird Großteils nicht durch Wahlen legitimiert. Nein, ihre Durchsetzung ist der Job internationaler Netzwerke, Konzerne und NGOs. Mit ihnen setzen superreiche Sponsoren die New World-Visionen durch. Drei prominenteste Strippenzieher: Transhumanist Bill Gates, Great Reset-Ideologe Klaus Schwab und der links-globalistische George Soros.

Der ungarische Spekulant hat seit 1990 über 32 Milliarden Dollar in den Aufbau eines weltweiten Netzwerks von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Hochschulen, Medien und Thinktanks investiert, die Presse, Justiz und Politik beeinflussen.

Bereits im Jahr 2000 hatte er durch dieses Netzwerk so viel Macht angehäuft, dass es ihm gelang, durch sogenannte „Farbrevolutionen“ Regierungen zu stürzen: Machthaber, die sich dem Westen widerstanden, wurden durch Globalisten ersetzt.

Bei der Jugoslawien-Wahl 2000 sorgten die Open Society und diverse US-Einmischungs-Profis für den Sturz von Slobodan Milosevic durch Millionenschweres Sponsoring der Opposition. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban wirft seinem Landsmann vor, die pro-westliche Migrationslobby zu finanzieren. Außerdem unterstützten Soros-nahe Aktivisten und NGOs – gemeinsam mit der Obama-Regierung – 2014 den ukrainischen Maidan-Putsch. Seitdem herrscht Krieg in der Ostukraine.

Unser Geschenk 🎁 für Sie! Mit der Edition „Putin verstehen“ haben wir eine Lücke geschlossen, denn erstmals haben wir damit die wichtigsten Reden des russischen Präsidenten zum Ukraine-Krieg in deutscher Übersetzung einem breiten Publikum öffentlich gemacht – im Original und unverfälscht. Ohne politisch korrekten Filter. Ein zeitgeschichtliches Dokument ersten Ranges! Diese Ausgabe (124 Seiten), die sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Freitag (30. Juni 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Edition „Putin verstehen“.

Dabei spielt auch die Feindschaft zwischen Soros und Wladimir Putin eine entscheidende Rolle. Der russische Präsident hatte das ehemalige Sowjet-Reich bereits in den 1990ern als „Soros-Reich“ bezeichnete. Collin McMahons zeigt in seinem grandiosen Enthüllungsbuch „George Soros’ Krieg: Wie die Open Society Foundations die Welt an den Rand des Dritten Weltkriegs gebracht haben“, wie die Ukraine unter dem Deckmantel der Korruptionsbekämpfung zu einer Drehscheibe für Schwarzgeld, Schmiergeld und verschwundene Milliardenhilfen wurde.

Nachdem diese Aktionen unter Trump beinah aufgeflogen wäre, kehrte 2020 mit Joe Biden die gleichen Soros-nahen Kräfte ins Weiße Haus zurück, die bereits 2014 für den Maidan-Umsturz verantwortlich zeichneten: US-Außenminister Antony Blinken, der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan und Vize-Außenministerin Victoria Nuland. Seither eskaliert der Konflikt um die Ukraine bis hin zur größten militärischen Auseinandersetzung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Von Anbeginn waren Soros-nahe deutsche Medien und die deutsche Politik keine neutralen Beobachter dieses Konflikts.

Collin McMahon belegt am Beispiel deutscher Mainstream-Medien eindrücklich, wie stark der Einfluss von George Soros ist. Mit zuletzt 131 Millionen Dollar sponserte er weltweit 253 Mediengesellschaften. Zu seinem Mediennetzwerk gehören unter anderem ARD, Spiegel, Süddeutsche Zeitung und andere „Faktenchecker“. McMahon verdeutlicht nicht zuletzt, wie stark die „Öffentlich-Rechtlichen“ von Soros-Vertrauten durchzogen sind. Der Rezensent der Online-News-Seite Ansage kam zu dem Schluss:

„Das jüngst erschienene Buch ,George Soros’ Krieg‘ von Collin McMahon markiert einen großen Fortschritt der demokratischen Gegenöffentlichkeit bei der Aufdeckung von Mechanismen, die hinter dem scheinbaren Wahnsinn stehen, welcher die politische Lage unserer Gegenwart bestimmt.“

Übrigens, wer sich entblödet, Kritik an George Soros per se als „antisemitisch“ zu bezeichnen, sollte wissen: 1) Zahlreiche Umsturz-Profis wie Klaus Schwab oder Bill Gates gehören dieser Religion gerade nicht an. 2) Das Buch beschreibt lediglich das Individuum Soros. Er steht nicht als Symbol für seine religiösen Wurzeln. Außerdem, 3): Der Autor Collin McMahon schreibt auch für die Jüdische Rundschau.

Das grandiose Enthüllungsbuch „George Soros’ Krieg: Wie die Open Society Foundations die Welt an den Rand des Dritten Weltkriegs gebracht haben“ zeigt den Einfluss des ungarischen Milliardärs auf den Ukraine-Krieg und die Berichterstattung des Mainstreams. Hier mehr erfahren