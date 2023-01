Sorge zum Jahresstart: Wegen Amis in den Krieg?

Zu Jahresbeginn blicken wir mit Sorge auf den Ukraine-Konflikt. Die Amis agieren nach Belieben auf deutschem Boden. Dadurch sind wir quasi Kriegspartei. Wichtige Aufklärungsarbeit hierzu leistet unser COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland“. Hier bestellen.

Was auf den US-Stützpunkten in Deutschland passiert, das passiert de facto außerhalb der deutschen Rechtsordnung. Das macht die Lage rund um die Ukrainekrise so unberechenbar und gefährlich.

Verhängnisvoller Freibrief

Auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Deutschen Bundestag vom 24. März 2011, ob die alliierten Truppen in Deutschland nur unter der Voraussetzung von Nato-Beschlüssen, die demnach auch von Deutschland getragen wären, handeln dürfen, antwortete die Bundesregierung: „Ein Auftrag in ‚Nato-Mission‘ oder ein Tätigwerden auf der Grundlage eines ‚Nato-Beschlusses‘ gehört nicht zu den Voraussetzungen.“

Das ist ein Freibrief für die US-Armee, ihre deutschen Basen auch für Aktivitäten zu nutzen, die Deutschland ablehnt und die von der Nato nicht beschlossen wurden. Dies war bereits im Irakkrieg 2003 hochproblematisch, und das ist es auch jetzt wieder. Auch mit Blick auf die Ukraine nimmt Deutschland eine Schlüsselposition im geostrategischen Kalkül des US-Regierung ein.

„Knapp 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ist die US-Armee noch immer ein Besatzungskoloss in Deutschland. Nirgendwo im Ausland haben die Vereinigten Staaten mehr Soldaten stationiert als bei uns.“

Von den 587 größeren US-Liegenschaften jenseits der US-Grenzen befinden sich 181 in Deutschland. Von den dauerhaft in Übersee stationierten US-Soldaten befindet sich aktuell das größte Kontingent in der Bundesrepublik Deutschland, dem westlichen Einfallstor nach Eurasien.

Auf dem Pulverfass

War unter US-Präsident Trump noch die Rede davon, die derzeit ungefähr 35.000 Militärangehörigen nach und nach abzuziehen, so setzen sein Nachfolger Joe Biden und dessen Hintermänner eher auf Aufstockung. Somit sitzen wir auf einem Pulverfass. Deutschland wird allein durch die amerikanischen Aktivitäten auf deutschem Boden zur Kriegspartei im Ukraine-Konflikt.

