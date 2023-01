Skandal: Dicke Gehälter für Klima-Terroristen

Sie stiften Chaos und lassen sich dafür sehr gut bezahlen: Die Klimakleber sahnen für ihre Sabotageaktionen richtig dick ab. Unsere Januar-Ausgabe mit dem Dossier „Die Klima-Psychotiker“ zeigt ungeschminkt, auf welchen Irrsinn wir uns jetzt seitens der Klima-Terroristen gefasst machen müssen. Hier mehr erfahren.



Recherchen der Welt am Sonntag haben nun nochmals belegt, dass die sogenannten „Aktivisten“ der Letzten Generation keine selbstlosen Idealisten, sondern bezahlte Sabotage-Truppen sind, die sich ihre Störaktionen gut bezahlen lassen.

So konnte Welt am Sonntag recherchieren, dass der in Berlin-Tempelhof ansässige Verein „Wandelbündnis“ Arbeitsverträge an „Aktivisten“ ausstellt, die es den Chaoten erlaubt, ihrem Hobby als Beruf nachzugehen. Dabei werden Gehälter von bis zu 1.300 Euro im Monat gezahlt. Schon lange ist bekannt, dass die Klima-Chaoten von massiven finanziellen Zuwendungen aus den USA profitieren.

„Disruptiven Klimaaktivismus“ fördern

Zu den Hauptsponsoren zählt beispielsweise der 2019 gegründete und im kalifornischen Beverly Hills ansässige Climate Emergency Fund, der sich einem weltweiten „disruptiven Klimaaktivismus“ verschrieben hat. Bis Ende September vergangenen Jahres hat diese obskure Organisation nach eigenen Angaben 3,5 Millionen Dollar an elf Gruppen aus verschiedenen Ländern überwiesen, um mit dem Geld einen globalen „Herbstaufstand“ anzuzetteln.

Mit dem Schwert des Erzengels Michael gegen die dunklen Mächte: Die Transhumanisten und Globalisten greifen an. Ihr Ziel: Die Versklavung der Menschheit! In COMPACT-Spezial „Das Große Erwachen“ finden Sie erbauliche Beiträge zum spirituellen Kampf gegen den Great Reset aus katholischer, evangelischer, orthodoxer und anthroposophischer Sicht. Mit Texten und Erkenntnissen von Erzbischof Vigano, Alexander Dugin, Rudolf Steiner und anderen namhaften Autoren. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Montag (2. Januar 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Spezial „Das Große Erwachen“.

Ein großer Teil der Dotationen stammt von Aileen Getty, einer Erbin des milliardenschweren Vermögens von Getty Oil. Das Unternehmen war über Jahrzehnte hinweg einer der größten Konzerne in der US-Petrobranche. Aber damit nicht genug: Auch die Rockefeller-Familie hängt ganz tief drin im Sponsoring-Geschäft mit den Klimaextremisten. Die Gelder fließen hier über die Equation Campaign, die ganz ähnliche Ziele verfolgt wie der CEF. Peter Gill Case, der für sieben Jahre als Vorsitzender des Rockefeller Family Fund diente, sowie Rebecca Rockefeller Lambert haben versprochen, dieser Organisation 30 Millionen Dollar ihres persönlichen Vermögens zu spenden.

Linksextremisten willkommen!

Die Konzerne der einstigen Ölbarone setzen zum Teil mittlerweile auf Grünstrom, entsprechend hält man sich nun die „Klimaaktivisten“ als Prätorianergarde, die mittels der Begehung von Straftaten die eigene Agenda umsetzen sollen. Politische Abgrenzungen hin zum linksextremistischen Rand existieren dabei natürlich nicht. So berichtet die Welt, dass im Protokoll eines Treffens der AG „Priviliegencheck und Awareness“ die Teilnehmer als Ziel vermerkten:

„Wir versuchen das Spektrum des Aktivismus zu erweitern! Nicht Linksextrem werden! (also in der Außenwirkung – intern gerne;)).“

Trotz solcher Anweisungen fällt es den Klimaklebern allerdings zunehmend schwerer, nach außen hin den von ihrer Führungsspitze erwünschten bürgerlichen Anstrich aufrechtzuerhalten. Nach Angaben der Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) umfasst der „harte Kern“ der Gruppe in Berlin ungefähr 500 Personen, von denen etwa die Hälfte mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sei. Die SPD-Politikerin äußerte dazu:

„Es geht hier also um einen umfassend organisierten Zusammenschluss von Personen, die Straftaten begehen, um ihre politischen Ziele durchzusetzen.“

Zweierlei Maß

Keine Frage, wenn sich die Identitäre Bewegung oder irgendwelche Kameradschaften unter anderen politischen Vorzeichen etwas auch nur annährend Ähnliches erlauben würde, wären diese schon tausendfach als rechtsterroristische Vereinigung verboten worden und der halbe Staatsapparat würde Jagd auf sie machen. Noch allerdings haben die Klima-Chaoten leider Narrenfreiheit – wie unberechtigt diese ist, zeigen auch die neuen Recherchen der Welt.

Unsere Januar-Ausgabe mit dem Titelthema „1923/2023 – Aufstand gegen die Inflation“ und dem Dossier „Die Klima-Psychotiker“ zeigt ungeschminkt, auf welchen Irrsinn wir uns jetzt gefasst machen müssen. Hier mehr erfahren oder einfach auf das Banner unten klicken.