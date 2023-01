1923: Die unheimliche Aktualität des Schreckensjahrs

Auch die Welt am Sonntag erkennt nun die beklemmenden Parallelen zum Jahre 1923. Das COMPACT-Magazin war schneller und tiefgründiger: „1923/2023 – Aufstand gegen die Inflation“ lautet das Titelthema unserer aktuellen Ausgabe. Hier bestellen.

Jetzt schockt die Welt am Sonntag ihre Leser: „Inflation, Energiekrise, Radikalisierung: Anfang 2023 hat Deutschland ähnliche Probleme wie vor 100 Jahren.“ Kaum eine Woche verginge, ohne dass in Deutschland vor „Weimarer Verhältnissen“ gewarnt würde.

Wie weit sich beispielsweise die Energiekrise seinerzeit bis in den Alltag hineinfressen konnte, führt uns die WamS mit einem damaligen Schild aus dem Wartezimmer einer Arztpraxis vor Augen:

„Die Patienten werden gebeten, infolge der Kohlennot zur Heizung des Wartezimmers bei jedem Besuch ein Brikett mitzubringen.“

Im Beitrag selbst wird dann richtig erkannt: „Hintergrund des Rohstoffmangels war der Ruhrkampf. Französische und belgische Truppen hatten das Ruhrgebiet seit dem 11. Januar 1923 besetzt, um einzukassieren, was Deutschland an massiven Reparationen laut Versailler Vertrag nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zu leisten verpflichtet, aber kaum zu liefern in der Lage war.“

Klartext statt Regierungsgesülze

In seinem Beitrag zum „Schicksalsjahr 1923/2023“, enthalten in der Januar-Ausgabe des COMPACT-Magazins, bestätigt COMPACT-Chef Jürgen Elsässer: „Tatsächlich war dieser kriegerische Akt der externe Schock, der die inflationäre Blase zum Platzen brachte und die Zerstörung der gesamten Volkswirtschaft und schließlich des Geldsystems einleitete.“

Etablierten BRD-Journalisten fällt es allerdings schwer, die entscheidenden Parallelen zum Heute aufzugreifen. Elsässer kennt hingegen keine Sprachbarrieren. Er schreibt:

„Vor hundert Jahren hatten sich die Zahlungsverpflichtungen wegen Reparationsforderungen des Versailler Vertrages aufgetürmt, jetzt sind es Fantastilliarden für die Euro-Rettung, die Alimentierung der Flüchtlinge und für den Corona-Schattenhaushalt, die im Feuer stehen.“

Elsässer geht dann weiter und setzt an, wohin Welt und Co. sich nicht trauen:

„Die kriegerische Eskalation, die hinzutrat, war damals die französische Besatzung – heute ist es die Nato-Eskalation im Osten. War nicht die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines der erste Schuss, den die USA direkt auf Deutschland abfeuerten?“

So weit wagt sich die Welt am Sonntag eben nicht aus dem Fenster. Dort ist man sich sogar nicht zu blöd, als gefährliche Parallele ausgerechnet auf die Reichsbürger unserer Tage zu verweisen, „die behaupten, die Bundesrepublik sei gar kein souveräner Staat“. Na, sowas!

Keine Frage: Das Thema „Krisenjahr“ und die Verweise auf die Ereignisse vor hundert Jahren, das sind „heiße Eisen“. Jetzt ist entscheidend, wie die Opposition in dieser Stunde agiert. Macht sie es gut, können wir die Krise abwenden. Macht sie es schlecht, droht der Untergang. Aus der Geschichte vor hundert Jahren ist gut abzulesen, wie man es falsch angeht, indem man sich von den Mächtigen ausspielen lässt. Richtig hingegen ist, einen geeinten Aufstand gegen die Verursacher und Profiteure der Krise zu wagen, ehe sie weiteres Unheil anrichten und uns in die Katastrohe führen.

