Silvester: Terror und Lügen

Noch immer beschäftigen sich Medien und Politik mit den Ausschreitungen der Silvester-Nacht in Berlin. Die Wahrheit kommt dabei nur selten zur Sprache. Dieser Beitrag gibt Ihnen einen Überblick über die krassesten Straftaten und die größten Verdrehungen.

Völlig außer Rand und Band geratene Migrantenmassen haben der deutschen Hauptstadt in der Silvesternacht ein hierzulande bislang unfassbares Maß an Migrantengewalt beschert. Polizisten, Rettungssanitäter und Feuerwehrleute wurden systematisch in zuvor gelegte Hinterhalte gelockt und dann mit unfassbarer Brutalität angegriffen. Die Brutalität machte auch vor Verletzten in Krankenwagen nicht Halt.

„Westasiatische“ Pyrotechniker

Bei den Tätern handelte es sich ganz offensichtlich fast ausschließlich um junge Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika, die nach dem Willen der Berliner Polizei aber künftig als „Westasiaten“ bezeichnet werden sollen.

Wie leider nicht anders zu erwarten war, ergehen sich viele Politiker nun in einer kopflosen Flucht nach vorn, um gar nicht erst über die wahren Ursachen der bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen in der Hauptstadt sprechen zu müssen. So macht diverse Politiker – von Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) bis hin zur schleswig-holsteinischen Familienministerin Aminata Touré (Grüne) – mit der Forderung nach einem bundesweiten Böllerverbot auf sich aufmerksam; ganz so, als ob ein solches irgendetwas an der exzessiven Migrantengewalt ändern würde. Was muss eigentlich noch passieren, damit Deutschland endlich aufwacht?

