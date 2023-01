„Covid-Sturm“ in China: Neue Maßnahmen in Deutschland?

Die neue Omikron-Subvariante XBB.1.5 breitet sich von China kommend in den USA schon rasant aus. Die ersten Panikreaktionen auch in Deutschland lassen nicht lange auf sich warten. Haben Sie auch die Nase voll von den vielen Corona-Lügen? Dann sichern Sie sich unser Corona-Lügen-Paket – die volle Dosis Aufklärung in Form von drei hochbrisanten Heften für 9,95 Euro statt 20,90 Euro. Hier mehr erfahren.

Mehr als 40 Prozent aller Neuinfektionen gehen in den Vereinigten Staaten inzwischen auf das Konto der Virusmutation XBB.1.5. Schon melden sich die ersten Warner zu Wort, die drastische Maßnahmen fordern, um die Verbreitung der Covid-Untervariante zu stoppen.

„Wir müssen reagieren“

So erklärt Glacier Kwong in der Welt:

„Die Situation in China ist außer Kontrolle – wir müssen reagieren. Wir wissen, dass Peking die wahre Zahl der Corona-Infizierten und Covid-Toten verheimlicht. Und ab Sonntag wird mit der Öffnung des Landes und Reisefreiheit die Lage komplett außer Kontrolle geraten. Trotzdem reagiert der Rest der Welt zumeist mit Schulterzucken. Das ist brandgefährlich.“

Wozu das Verfallen in den neuerlichen Panik-Modus gut sein soll, kann allerdings auch Kwong in ihrem Artikel nicht so recht deutlich machen. Gerade das Beispiel der Volksrepublik China in den vergangenen drei Jahren hat vor allem eines überdeutlich gemacht: Eine noch so harte Lockdown-Politik – auch eine, die buchstäblich über Leichen geht – kann die Verbreitung hochinfektiöser, dafür aber weitgehend ungefährlicher Virusvarianten am Ende nicht verhindern. Die Natur sorgt am Ende schon dafür, dass sie zu ihrem Recht kommt.

Falscher Alarm

Falls Virusvarianten entstehen, die sich besser durchsetzen, kann man sie mit noch so drakonischen Zwangsmitteln nicht aufhalten. Gerade für Deutschland gibt es überhaupt gar keinen Grund, panisch auf die neue Omikron-Subvariante zu reagieren. Die durchgemachten Infektionen haben inzwischen einen guten Immunschutz, der in der Breite der Bevölkerung verankert ist, aufgebaut und die aktuell umlaufenden Varianten sind harmlos – ob mit oder ohne Impfung. Nichts spricht dafür, dass wieder gefährlichere Varianten auftauchen.

Der Epidemiologe Klaus Stöhr winkt unterdessen schon ab. In der Bild stellt er die Frage, was man eigentlich mit der Erlassung neuer Maßnahmen erreichen wolle. Auch von Einreiseverboten gegenüber Chinesen hält Stöhr nichts. Gegenüber der Bild äußerte er:

„Auch vor der Pandemie sind nur rund 16.000 Menschen aus China täglich nach Europa gekommen. Selbst wenn knapp ein Drittel von denen infiziert wäre, sind diese gut 5.000 Personen marginal im Verhältnis zu der rund halben Million täglicher Infektionen in Westeuropa, von denen man als Dunkelziffer ausgehen kann.“

„Keine dramatischen Änderungen zu erwarten“

Ganz ähnlich äußert sich der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit. Er sagt:

„Aber entscheidend hierzulande ist die breite und höhere Grundimmunität in der deutschen Bevölkerung – wodurch keine dramatischen Änderungen der Lage zu erwarten sind, die neue Maßnahmen erforderlich machen würden.“

Bleibt nur zu hoffen, dass sich auch die Politiker hierzulande an den Rat der beiden Wissenschaftler halten. Das ist alles andere als sicher, gerade Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) könnte nun seine Stunde gekommen sehen, um neue Maßnahmen durchzusetzen, obwohl die Epidemie in Europa längst durch ist.

Haben Sie auch die Nase voll von den vielen Corona-Lügen? Dann sichern Sie sich unser Corona-Lügen-Paket – die volle Dosis Aufklärung in Form von drei hochbrisanten Heften für 9,95 Euro statt 20,90 Euro. Hier mehr erfahren oder auf das Banner unten klicken.