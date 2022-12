Sex-Skandal um Prinz Andrew: Neue Erkenntnisse

Noch immer gibt es viele Fragezeichen im Fall Epstein. Dazu gehört auch die Rolle von Prinz Andrew. Der bekannte Investigativjournalist Gerhard Wisnewski hat nachgefasst und präsentiert in seinem Jahrbuch „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023″ Recherche-Ergebnisse, die Sie garantiert nicht in der Zeitung gelesen haben. Hier mehr erfahren.

Es war einer der großen Skandale in diesem Jahr: Prinz Andrew, Lieblingssohn der vor wenigen Monaten verstorbenen Queen und Bruder des jetzigen Königs Charles III., soll vor 21 Jahren die damals erst 17-jährige Virginia Giuffre sexuell missbraucht haben. Ein schwerer Vorwurf, der im Zusammenhang mit den Ermittlungen rund um den Sexsklavinnen-Ring des Investmentbankers Jeffrey Epstein und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell aufkam.

Der Duke of York und der Finanzhai aus New York, der im August 2019 kurz nach seiner Verhaftung tot in seiner Zelle aufgefunden worden war, waren gut befreundet. Kennengelernt hatte der Royal den Amerikaner über die Britin Ghislaine Maxwell, Tochter des Medientycoons Robert Maxwell und zeitweilige Lebensgefährtin Epsteins, der 2021 der Prozess gemacht wurde.

Giuffre beschuldigte Prinz Andrew, mit ihr am 10. März 2001 zum ersten Mal intim geworden zu sein. Dazu sei sie von Epstein gezwungen worden. Der Royal behauptete hingegen, er habe an diesem Tag seine Tochter Beatrice zu einer Geburtstagsfeier in ein Restaurant der Kette Pizza Express in Woking in der Grafschaft Surrey begleitet zu haben. Giuffre konnte dem FBI allerdings ein Foto vorlegen, das an dem fraglichen Abend entstanden sein soll. Es zeigt die damals Minderjährige mit dem Herzog und der Kupplerin Maxwell. Andrew bezeichnete das Bild als Fälschung.

Gekauftes Schweigen?

Die Sache ging letztlich glimpflich für Andrew aus. Zwar verlor er alle militärischen Titel und Schirmherrschaften, doch einen Gerichtsprozess konnte er durch einen Vergleich mit dem mutmaßlichen Opfer, das nach eigenen Angaben dreimal von dem Royal sexuell missbraucht wurde, abwenden. Nach Angaben der britischen Daily Mail sollen dabei 12 Millionen Pfund (rund 14,3 Millionen Euro) an Guiffre geflossen sein. Viele werteten dies als ein Schuldeingeständnis des Prinzen.

Doch was ist überhaupt dran an diesem globalen Aufreger des Jahres 2022? Bisher hatte sich hierzulande noch niemand die Mühe gemacht, die Beweise für die Vorwürfe zu untersuchen. Und bisher hatte sich auch noch niemand gefragt, wovon das Ganze möglicherweise ablenken sollte…

Dieser Sache geht Gerhard Wisnewski seinem neuen Jahrbuch „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023″ auf den Grund und fördert dabei neue Erkenntnisse zu dem Fall zutage, die man nicht in der Zeitung gelesen hat. Es gibt nämlich auf beiden Seiten fragwürdige Momente, die offenbar einen unverstellten Blick auf die Affäre verunmöglichen sollen. Jede Wette: Nach der Lektüre von Wisnewskis Recherchen werden Sie den Fall mit ganz anderen Augen sehen.

Knallharte Recherchen, investigative Enthüllungen: Das neue Jahrbuch „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023″ von Gerhard Wisnewski hat es in sich. Lesen Sie, was Sie in diesem Jahr vergeblich in der Zeitung suchten – weil der Mainstream nicht will, dass Sie es erfahren. Hier bestellen.