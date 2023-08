Selenski-Regime terrorisiert Kritiker

Die Ukraine-Berichterstattung der deutschen Medien ist an Einseitigkeit kaum noch zu überbieten. Es ist zwar eine Binsenweisheit, dass die Wahrheit das erste Opfer des Krieges ist, doch viele deutsche Journalisten scheinen sich nur noch als völlig unkritische Jubelgarde des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenkyi zu verstehen.

Die Schattenseiten werden aber zumindest in der deutschen Berichterstattung fast komplett ausgeblendet. Vor allem aber wird die Ukraine als geradezu tadellose Westminster-Demokratie dargestellt, an deren rechtsstaatlicher Ordnung keinerlei Zweifel erlaubt sind. Gerade das entspricht aber in keiner Weise den Tatsachen, wie Martin Sellner in seinem neuen Video-Kommentar zur Behandlung des US-amerikanischen Bloggers Gonzalo Lira deutlich macht, der in ukrainischen Gefängnissen wahre Torturen über sich ergehen lassen musste.

Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig? Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir unser immer aufwändigeres Programm – für Sie kostenlos! – finanzieren können: Via Pay Pal an verlag@compact-mail.de oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97.

Gerne können Sie uns auch via Paypal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.