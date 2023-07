Scholz und der Nord-Stream-Krimi

Neue Erkenntnise zur Sprengung der Pipelines: Kregsschiffe der Deutschen Marine waren am Tatort. Alle Beweise in der brandneuen COMPACT-Edition „Seymour Hersh: Nord-Stream-Krimi. Wie die US-Regierung die Pipelines sprengen ließ“.

Pulitzerpreisträger Seymour-Hersh hat das Verdienst, im Detail die Planung und Durchführung der Pipelinesprengung nachgewiesen zu haben – und COMPACT hat das Verdienst, seine bahnbrechenden Recherchen als einziges Medium auf deutsch zu publizieren und an 17.000 Kioske bundesweit zu bringen. Das wird eine Bombe, die viele wachrütteln – und anderen schlaflose Nächte bereiten wird.

COMPACT ist aber noch über Hersh hinausgegangen. Der amerikanische Star-Reporter hat sich natürlich vor allem um die amerikanischen Verbrecher gekümmert. Uns als deutsches Magazin aber hat selbstverständlich auch interessiert, ob es deutsche Komplizen gab. Dabei sind wir auf Quellen und Informationen gestoßen, die Hersh nicht zur Verfügung standen. Unsere Erkenntnisse im Einzelnen können Sie ebenfalls in der COMPACT-Edition „Nord-Stream-Krimi. Wie die US-Regierung die Pipelines sprengen ließ“.

Deutsche Kriegsschiffe am Tatort

Es waren gleich mehrere! Unser Fokus liegt auf der „Alster“, dem wichtigsten Spionageschiff der deutschen Kriegsmarine. Es lief nach dem russischen Einmarsch in die Ostsee aus – wo war es am 26. September 2022. dem Tag der Sprengung? Eine Anfrage dazu der Linksfraktion wurde von der Bundesregierung nicht bantwortet – aus Gründen des „Staatswohls“.

Die neuen COMPACT-Erkenntnisse: Die „Alster“ schaltete ihre AIS-Kennung (Automatic Identification System; Automatisches Identifikationssystem) am 21. September 2022 ab und erst am 30. September um genau 22:09 Uhr wieder an – und zwar zwischen Tallinn und Helsinki, wo der relative dichte Verkehr auf dem Meer ohne AIS zu Zusammenstößen führen könnte. In diesen fast zehn Tagen war die „Alster“ für die Seeüberwachung unsichtbar – ähnlich wie ein Flugzeug für die Luftüberwachung, wenn es den Transponder ausschaltet. Es gibt jedoch Augenzeugenberichte von dänischen Fischern, die das deutsche Flottendienstboot zwischen 21. und 25. September vor Bornholm gesehen haben. Angeblich zur selben Zeit in Tatortnähe: Die Fregatte „Sachsen“ (F 219) der Deutschen Marine. Ebenfalls in Tatortnähe zum Tatzeitpunkt: Schiffe des Kommandos Spezialkräfte Marine, des maritimen Pendants zum KSK. Sie brachen von Eckernförde ab dem 21.9.2022 auf und trafen in Tallinn am 27. September ein. Zum Zeitpunkt der Sprengungen müssen sie den Tatort Bornholm passiert haben! Olaf Scholz weiß, was die Deutsche Kriegsmarine dort getrieben hat – aber er mauert!

Täterschutz: Die Andromeda-Story

Hersh schreibt in der COMPACT-Edition „Nord-Stream-Krimi“: „Der amerikanische Geheimdienst Central Intelligence Agency (CIA) unternimmt regelmäßig verdeckte Operationen auf der ganzen Welt, und jede benötigt eine Tarngeschichte, falls etwas schiefläuft, was häufig geschieht. Ebenso wichtig ist es, eine Erklärung zu haben, wenn die Dinge gut laufen, wie im vergangenen Herbst in der Ostsee. (…) Das wesentliche Element war eine mythische Jacht mit dem ironischen Namen ‚Andromeda‘ – nach der schönen Tochter eines mythischen Königs, die nackt an einen Felsen gekettet war. Die Tarngeschichte wurde mit dem BND, dem deutschen Bundesnachrichtendienst, geteilt, und er unterstützte sie.“

Hersh führt die Widersprüche der Andromeda-Story (falsche Pässe etc.) im Einzelnen aus. Was COMPACT zusätzlich recherchiert hat: Wie BKA und BND halfen, die Segeljacht für die Fake-Story zu präparieren. Dabei spielte ein vergessener Hafen der 6. Flotille der DDR-Volksmarine auf Rügen eine entscheidende Rolle – COMPACT sprach mit Kennern vor Ort! Mehr soll hier nicht verraten werden. Sie können alles nachlesen in unserer Sonderausgabe „Nord-Stream-Krimi. Wie die US-Regierung die Pipelines sprengen ließ“.

(Fernsehtipp: Um dieses Thema dreht sich auch unsere TV-Sendung COMPACT.DerTag heute Abend. Ab 20 Uhr auf dieser Webseite oder auf Youtube im Kanal COMPACTTV).