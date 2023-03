Schnee im März: Blamage für Klima-Ideologen

Der Winter ist zurück – und das mitten im März. Ein Super-GAU für Klima-Ideologen – und eine Lüge, die wir in unserem großen Faktencheck in COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen. Was sie denken – und wer sie bezahlt“ entlarven. Hier mehr erfahren.

Die Presse spricht von einem „arktischen Wintereinbruch“: In vielen Teilen Deutschlands bedeckt eine weiße Schneedecke die Straßen und Felder. Dabei befinden wir uns meteorologisch bereits im Frühling. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schnee, Blitzeis und „orkanartigen Böen“ im Schwarzwald und anderen Regionen Süd- und Südwestdeutschlands. In Westfalen, dem südlichen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sieht es stellenweise aus wie im tiefsten Winter.

Angesichts der momentan herrschenden Temperaturen stehen die Vertreter der sogenannten globalen Erwärmung in kurzen Hosen da. „Der Kaiser ist nackt“, heißt es bei Hans Christian Andersen – und jeder müsste es sehen, wäre da nicht der Nebel, den Mainstream-Klimatologen, ihre medialen Posaunen und einflussreiche Strippenzieher versprühen.

In unserer aktuellen Spezial-Ausgabe „Klima-Terroristen. Was sie denken – und wer sie bezahlt“ lichten wir diesen Nebel und zertrümmern die größten Lügen der Klima-Schwindler einem großen Faktencheck. In diesem stellen wir die Fiktionen der Schellnhuber- und Weltklimarat-Jünger den unwiderlegbaren wissenschaftlichen Tatsachen gegenüber.

So auch im Fall der „Nie wieder Schnee“-Apologeten. Dazu liest man in unserem Faktencheck:

Fiktion: Mojib Latif vom Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie ist unter Deutschlands Klima-Hysterikern bereits legendär: „Winter mit starkem Frost und viel Schnee wie noch vor zwanzig Jahren wird es in unseren Breiten nicht mehr geben“, erklärte der heutige Präsident der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome und Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg im Spiegel am 1.4.2000.

Ein April-Scherz war das nicht. Auch andere sogenannte Experten waren seiner Meinung: David Viner, ein leitender Wissenschaftler an der britischen Universität von East Anglia, sagte ebenfalls im Jahr 2000, „dass der Schneefall im Winter in einigen Jahren zu einem sehr seltenen und aufregenden Ereignis werden würde“. Und weiter: „Kinder werden einfach nicht wissen, was Schnee ist.“

Seither sind viele Flocken gefallen, viele Schneemänner gebaut worden, was Latif dazu motivierte haben könnte, seine Prognose vorsichtshalber etwas zu relativieren: Nun sprach er davon, dass es „im Jahr 2050 in Deutschland keinen Schnee mehr geben“ werde – „zumindest nicht im Flachland“. Das jüngste Beispiel der Schneeleugnung lieferte Ende 2020 Lizzie Kendon, eine Forscherin am britischen Institut für Meteorologie (MET). „Wir sagen, dass zum Ende dieses Jahrhunderts der allermeiste Schnee vollkommen verschwunden sein wird – abgesehen von den höchsten Lagen.“

Fakten: „‚Elliott‘ sorgt für Schneechaos an Weihnachten“, „Eisiges Fest: Amerikaner leiden unter Rekordwinter an Weihnachten“, „Extremwinter in den USA: Zahl der Toten steigt“ – so oder so ähnlich klangen die Schlagzeilen zum Weihnachtsfest Ende 2022 in Übersee. Ab Ende Januar ging es auch in Deutschland los: „Winterchaos in Bayern“, titelte die Bild und ergänzt geistreich: „Die Alpen werden mit Schnee zugeschüttet!“.

Die Plattform wetter.de musste Anfang Februar einen „heftigen Wintereinbruch im Südosten Deutschlands“ vermelden, während auch im Westen des Landes die „Schneebombe 2.0 gezündet“ wurde. Das Medium Der Westen ließ einen sogenannten Experten warnen: „Schnee und andere Gefahren lauern uns auf.“ Mit anderen Worten: Von einem Verschwinden des Schnees in „unseren Breiten“ kann keine Rede sein.

Laut den Daten des Wetterfroschs Jörg Kachelmann aus den letzten rund 80 Jahren Wettergeschichte sei höchstens „ein leichter Trend zu erkennen, dass es weniger Schneetage und auch eine geringere Schneehöhe in den letzten 25 Jahren gab“. Sein Rückblick weist den Schneefall von 1936 bis 2013 aus. Das Rekordjahr in diesem Zeitraum: 2010, als über 80 Schneetage zum Rodeln einluden. Trotz des insgesamt leichten Rückgangs sehe man aber auch, „dass es in den letzten 5 Jahren wieder aufwärtsgeht in Sachen Schnee“. Praktisch für die glücklosen Experten und ihre Prognosen ist, dass sich schon in wenigen Jahren niemand mehr an diesen Zinnober erinnern wird.