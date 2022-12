Schlechte Bilanz: Kein deutscher Konzern unter Top 100

Unter den größten 100 börsennotierten Unternehmen der Welt befindet sich kein einziges deutsches Unternehmen mehr. Das ist ein weiteres Krisensignal, das nicht unterschätzt werden sollte. Kommt ein Krisenjahr wie vor 100 Jahren? Entsprechende Analysen und Fakten bietet die Januar-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „1923/2023 – Aufstand gegen die Inflation“. Hier mehr erfahren.



Über die alte Bundesrepublik kursierte der Spruch „Politisch ein Zwerg, aber ökonomisch ein Riese“. Diese Zeiten sind schon längst vorbei. Für das heutige Deutschland dürfte der Spruch „Ökonomisch ein Zwerg und politisch ein Zwerg“ weitaus passender sein.

SAP auf Platz 106

Dies bestätigt auch ein Blick auf die Liste der weltweit größten börsennotierten Unternehmen, die zu jedem Jahresende von der Wirtschaftsprüfungskanzlei EY erstellt wird. Hier findet sich erstmals überhaupt kein deutsches Unternehmen auf den ersten 100 Plätzen.

Nun mag man viele Einwände gegen das von Börsen geprägte kapitalistische Weltfinanzsystem mit seinen regelmäßigen Spekulationsexzessen haben. Fakt ist aber auch, dass die Börsen ein überaus wichtiger Finanzierungsplatz für international tätige Konzerne geblieben sind. Das gilt selbst für ein staatswirtschaftlich geprägtes System wie das chinesische, das mit 13 Unternehmen unter den Top 100 der EY-Liste vertreten ist.

Das wertvollste deutsche Unternehmen ist die Softwareschmiede SAP, die sich gerade einmal auf Platz 106 befindet. Zum Vergleich: Im Jahr 2007, als die Finanzkrise begann, befanden sich noch sieben deutsche Unternehmen unter den Top 100. Jetzt schafft es ein deutscher Technologiekonzern wie Siemens, der seinen Sektor über Jahrzehnte hinweg dominierte, nicht einmal mehr unter die Top 150.

Spitzenreiter Apple

Spitzenreiter ist der US-Technologiekonzern Apple, gefolgt vom saudischen Ölriesen Saudi Aramco und dem US-Tech-Konzern Microsoft. Alleine unter den Top 100 befinden sich nicht weniger als 61 US-Unternehmen. Frankreich kommt immerhin noch auf fünf Unternehmen unter den Top 100.

Sicherlich lässt sich einwenden, dass in der Rangliste keine nicht börsennotierten Konzerne wie Aldi, Lidl oder Bosch erfasst sind, die in ihren jeweiligen Branchen zu den Weltmarktführern zählen. Dennoch sollte man die Situation auch nicht schönreden. Die Marktkapitalisierung vieler deutscher Unternehmen ist so gering, dass sie schon längst zu leichten Opfern möglicherweise auch feindlicher Übernahmen aus den USA oder Asien geworden sind.

Und noch etwas zeigt die EY-Liste: Die katastrophale rot-grüne Energiepolitik, die Deutschland die höchsten Strompreise der Welt beschert hat, macht Deutschland zu einer ökonomischen Wüste, in der auf wirtschaftlicher Ebene gar nichts mehr gedeiht – weder kleine Gewerbetreibende noch Mittelständler noch international wettbewerbsfähige Industrieunternehmen. Wie viele Hiobsbotschaften wird Deutschland noch zur Kenntnis nehmen müssen, bevor auch der Wähler einmal reagiert?

