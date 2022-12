Das letzte Gefecht

Globale Eliten haben der Spezies Menschen den Krieg erklärt. Projekte zu seiner Ablösung laufen auf Hochtouren. aber auch der Widerstand ist erwacht. Lesen Sie darüber im COMPACT-Spezial „Das Große Erwachen – Der spirituelle Kampf gegen den Great Reset“ auf 84 prall gefüllten, hochinformativen Seiten.

Lesen Sie Jürgen Elsässers Editorial aus COMPACT-Spezial „Das Große Erwachen":

Immer wieder sah sich die Menschheit mit Verheerungen biblischen Ausmaßes konfrontiert: Im Dreißigjährigen Krieg wurde ein Drittel der Bevölkerung im Heiligen Römischen Reich ausgelöscht. Der Genozid an den Indianern – zuerst in Südamerika durch die spanischen Conquistadores, dann im Norden durch die Yankees – war nahezu absolut.

Im 20. Jahrhundert wurde Eurasien durch den Rassenmord der Nazis und den Klassenmord der Stalinisten verwüstet. Mit den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki stand der atomare Weltenbrand als Schrift an der Wand.

Was also macht die gegenwärtige Zeitenwende schlimmer als die früheren Zäsuren? Warum ist das, was man Great Reset nennt, singulär in der Geschichte der Menschheit? Weil diejenigen, die diesen Begriff – auf Deutsch: der große Neustart – aus der Computersprache übernommen haben, ihn wortwörtlich auf das Geschlecht von Adam und Eva anwenden wollen.

Es geht Klaus Schwab und dem Politbüro der Superreichen namens Weltwirtschaftsforum nicht nur um eine bloße Radikalreform. Sie beabsichtigen vielmehr einen Abbruch des eingespielten Betriebssystems Homo sapiens und dessen vollständige Neuprogrammierung. Dies betrifft nicht nur die Deindustrialisierung des Planeten, die durch den Stopp der bisherigen Produktionsweise auf der Grundlage fossiler Brennstoffe erreicht werden soll, was allein schon Abermillionen Hungertote bedeuten würde.

Wahrhaft apokalyptisch sind darüber hinaus die von Schwab geforderten Eingriffe in die biologischen und genetischen Grundlagen unserer Gattung. Er will, dass die «heutigen externen Geräte – von tragbaren Computern bis hin zu Virtual-Reality-Headsets – (…) in unseren Körper und unser Gehirn implantiert werden». Auch Elon Musk schwelgt schon lange in transhumanen Träumen.

Er hat einem Schwein, Gertrude genannt, einen Chip ins Gehirn verpflanzt und will das auch bei uns tun: Alle Menschen sollen «über Gehirnimplantate verlinkt werden und gemeinsam mit einer Künstlichen Intelligenz eine Art Pool unendlichen Wissens bilden». (Wiener Zeitung) «Acht Millimeter dick und 23 Millimeter groß ist das gute Stück, das mithilfe eines minimal-invasiven Eingriffs am Schädelknochen angebracht wird. Von dort aus sendet der Chip über mehr als 1.000 Elektroden feine elektrische Signale an das Gehirn.»

Schwab will außerdem «unsere eigenen Gene und die unserer Kinder (…) manipulieren». Musk will das durch neue Vakzine erreichen. «Interessant sind besonders mRNA-Impfstoffe (…). Man kann im Grunde alles mit mRNA behandeln. Es ist wie ein Computerprogramm, sozusagen ein synthetisches Virus. Und man kann es so programmieren, dass es alles tut, was man möchte. Man könnte sich sogar in einen Schmetterling verwandeln.»

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum ein derart gewaltiger Druck auf uns Menschen ausgeübt wird, diese mRNA-Einspritzungen hinzunehmen. Sie verhindern keine Ansteckung, aber bereiten uns auf die Schöne Neue Welt der genetischen Umzüchtung vor. Die Corona-Drohkulisse wurde aufgebaut, um den Frankenstein-Technologien des Great Reset den Weg zu bahnen.

Alle bisherigen Verbrechen in der Geschichte waren Verbrechen des Homo sapiens. Jetzt aber wollen Raubtierkapitalisten, die sich für Götter halten, den Homo sapiens ersetzen – das ist das fundamental Neue, fundamental Böse. Wie können wir die Transhumanisten stoppen? Die Kräfte der Vernunft werden dafür nicht ausreichen, denn sie verbünden sich leicht mit blankem Utilitarismus – Mephisto überredete Faust zum Pakt, indem er ihm allerhand Vorteile ausmalte.

Notwendig ist vielmehr ein spirituelles Bewusstsein: dass wir Gottes Schöpfung sind und diese nur um den Preis ewiger Verdammnis antasten können. Wissen wir überhaupt noch, was das heißt?

