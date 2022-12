England: Wirbel um COMPACT-Heft mit Wagenknecht

Internationales Aufsehen erregt das COMPACT-Magazin mit der Dezember-Ausgabe „Wagenknecht ¬Die beste Kanzlerin“. The Guardian berichtet ausführlich. Wer mitreden will, muss das Heft haben. Jetzt bestellen.

The Guardian, linksliberales Traditionsblatt in Großbritannien, hat sich gestern in großer Aufmachung mit der Dezember-Ausgabe des COMPACT-Magazins befasst. Aufreger-Thema ist Sahra Wagenknecht, die „Heldin der deutschen Linken“, die in der Bundesrepublik von Rechten umworben würde.

Wagenknecht erschüttert Politszene

Wagenknecht wird in The Guardian als „bekannteste Figur der extremen Linken“ vorgestellt, die mit ihren Plänen, „einen abtrünnigen Block zu bilden“, die Berliner Politikszene erschüttere.

Die britische Tageszeitung verweist in diesem Zusammenhang auf das COMPACT-Magazin: „In der neuesten Ausgabe taucht ihr Gesicht neben der Titelzeile auf: ‚Die beste Kanzlerin‘.“ Bei jüngsten von COMPACT organisierten Kundgebungen hätten die Teilnehmer sogar „Sahra, Sahra“ gerufen.

Den britischen Lesern wird erläutert, dass Wagenknecht in ihrem Buch „Die Selbstgerechten“ der Linken vorwerfe, das einfache Volk vernachlässigt zu haben. Es würde sich zu viel um geschlechterbewusste Sprache und Bio-Produkte drehen statt um klassische „Brot-und-Butter-Themen“ wie „Kampf um niedrige Löhne“. The Guardian verweist auf Meinungsumfragen, nach denen eine Wagenknecht-Partei auf bis zu 30 Prozent, im Osten der Republik sogar auf knapp 50 Prozent hoffen könne.

Zitiert wird COMPACT-Chef Jürgen Elsässer, der Wagenknecht als „die reizvollste nationale Versuchung seit Gründung des Sozialismus“ bezeichnet habe. Er lobe sie ferner dafür, dass sie sich nicht scheue, auch ihre weibliche Seite zu zeigen, im Gegensatz „zu den Frauenrechtlern, die man normalerweise bei Linken und Grünen findet”.

The Guardian über Elsässers Fazit: „Die AfD hat kaum oder gar keine Chance, allein eine absolute Mehrheit zu erreichen. Wenn sie also in die Regierung einsteigen will, hat sie wenig zu verlieren, wenn sie sich mit einer Wagenknecht-Partei zusammenschließt. Die Aussicht auf einen politischen Wandel würde Millionen desillusionierte Wähler mobilisieren, argumentiert er.“

