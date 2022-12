Roosevelt: Mit Lügen an die Macht

Vor 90 Jahren wurde Franklin D. Roosevelt zum US-Präsidenten gewählt. Wie er sich an die Macht trickste, wird in COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland“ aufgearbeitet. Sehr lesenswert! Hier bestellen.

Franklin Delano Roosevelt (1882–1945) wurde nach seinem Wahlsieg Ende 1932 im Frühjahr 1933 als vermeintlicher Freund der Arbeiterschaft und der außenpolitischen Zurückhaltung zum US-Präsidenten gewählt. Doch seine Versprechen lösten sich unter dem Druck der Finanzmächte in Luft auf. Er hatte sich die Macht mit falschen Versprechungen erschlichen.

FDR: Kein Wohltäter

Ins Weiße Haus war mit ihm ein Mann eingezogen, der es verstand, knallharte imperialistische Ziele in samtweiche Parolen zu verpacken. COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland“ analysiert wie folgt:

„Er wurde mithilfe wohlklingender Friedensparolen gewählt, organisierte dann jedoch die größte Kriegsmaschine der Weltgeschichte.“

FDR, wie der neue US-Präsident nach seinen Initialen genannt wurde, behielt auch nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939 noch einige Jahre die Maske des Wohltäters auf und verkündete etwa am 13. April 1940 „das Recht der kleinen Völker auf Unabhängigkeit, territoriale Unverletzbarkeit und unbehinderte Selbstregierung“. In der Praxis handelte er jedoch ganz anders.

Der amerikanische Historiker Thomas A. Bailey, eigentlich ein Bewunderer von FDR, notierte:

„Franklin D. Roosevelt betrog das amerikanische Volk wiederholt (…). Er war wie ein Arzt, der dem Patienten zu dessen eigenen Besten Lügen erzählte.“

Im Hintergrund arbeitete Roosevelt konsequent auf einen Kriegseintritt der USA hin. Das bestätigen Aussagen von Dokumenten, die von deutschen Zeitgeschichtlern lange Zeit kaum beachtet wurden und die jetzt in COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland“ zusammengetragen sind.

Benjamin Colby, in den 1930er-Jahren Redakteur der Roosevelt stets verbundenen New York Times, entwickelte sich in den Nachkriegsjahren zum scharfen Kritiker der US-Außenpolitik. Er notierte in seinem Buch Roosevelts scheinheiliger Krieg: „Was immer Hitlers Absichten gewesen sein mögen, England zu erobern gehörte nicht dazu – und noch weniger, die Vereinigten Staaten anzugreifen.“

Kriegerische Stimmungsmache

Colby weiter: „Dass die Amerikaner durch den Glauben an die ihnen eingeredete Gefahr in den Krieg getrieben werden konnten, zeugt von der Fähigkeit des Präsidenten zu kriegerischer Stimmungsmache. Er ersann nicht nur Kriegspropaganda, sondern, was schwerer wog, er führte auch die Situation herbei, die einen Krieg unvermeidlich machte.“

