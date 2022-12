Buschmann (FDP): Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht

Justizminister Buschmann stellt das Ende aller Corona-Maßnahmen in Aussicht. Mal wieder! Frei von Lügen und Taktiken informiert der Bhakdi-Klassiker „Corona Unmasked“ über Daten, Fakten und Hintergründe. Jetzt bestellen.

Die Welt wundert sich: „Buschmann tut es jetzt wieder“. Der Justizminister stellt gegenüber Bild am Sonntag für März das Ende sämtlicher Corona-Maßnahmen in Aussicht. Die Erkrankung gehöre bald schon zum „allgemeinen Lebensrisiko“ und müsse nicht länger mit Maßnahmen begleitet werden.

Buschmann-Lüge 2021

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte Buschmann auf einer Pressekonferenz getönt:

„Es gibt ein absolutes Ende aller Maßnahmen – und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022.“

Eine glatte Lüge! Das wissen nicht nur Pflegekräfte, Bundeswehrsoldaten, Fernreisende, Arztpatienten oder Altenheimbewohner. In Thüringen wurden Maßnahmen gerade erst verlängert. Ein auch von der FDP verbrochenes und zurechtgebeugtes Infektionsschutzgesetz ist weiterhin in Kraft.

Zuletzt hatte Regierungsvirologe Drosten im Regierungssprechorgan Tagesspiegel erklärt:

„Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit SARS-CoV-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei.“

Christian Drosten habe in der Pandemie zu den vorsichtigen Wissenschaftlern gehört. Wenn sein Befund nun derart entwarnend ausfalle, sollten alle Maßnahmen fallen, so Buschmann via Twitter.

