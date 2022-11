Riesenerfolg: 6.000 bei “Ami go home”

Antifa versucht vergeblich, den anschließenden Spaziergang zu blockieren, und zündet aus Wut Barrikade an.

Das war ein Riesenerfolg vor allem für Freie Sachsen, Thüringer Patrioten und unser COMPACT-Magazin: Zur bundesweit ersten “Ami go home”-Demo kamen gestern 6.000 Menschen (gezählt: 6.370) auf den Simsonplatz vor dem US-Konsulat in Leipzig. Die Stimmung war bombig, ein unheimliches Zusammengehörigkeitsgefühl und ein Instinkt für den historischen Augenblick beherrschten die Menge. Jedem war klar, dass mit diesem Tag etwas Neues begonnen hat: die Konzentration aller Proteste auf den Hauptfeind, das US-Besatzungsregime. Nachdem in den letzten Wochen die Teilnehmerzahlen fast überall zurückgegangen waren, konnten wir gestern ein Signal setzen, wie man mit einer klaren und neuen Orientierung wieder Perspektive gibt.

Polizei als Büttel der Antifa

Im Vorfeld hatte es jede Menge Schikanen gegeben: Polizei und Ordnungsamt hatten zum Beispiel bei Strom und Wasser Einschränkungen verfügt, Leipzigs OB Burkhard Jung (SPD) eigens mit einer Videoansprache gegen “Ami go home” gesprochen (“Leipzig steht an der Seite der Ukraine, Leipzig steht an der Seite der USA”). Die Antifa versuchte, Angst zu verbreiten und Teilnehmer abzuschrecken, mobilisierte mit martialischen Gewaltdrohungen (“Hämmer mitbringen”, “Rechte zu Boden bringen”) und schoss persönlich gegen mich: Eine Gegendemo hieß “Elsässer go home”. Der Zugang zum Kundgebungsplatz war durch umherschweifende Antifa-Kommandos erschwert, viele kamen nicht durch.

Nach Beginn gingen die Schikanen weiter: Als erstes wurden die bekannten Sträflingsschilder der Thüringer Patrioten beschlagnahmt (was es vor 14 Tagen bei der Demo in Erfurt schon gegeben hatte, wonach der Staatsanwalt die Plakate im Anschluss wieder freigab, die neuerliche Beschlagnahmung also die Rechtslage also empörend offensichtlich ignoriert). Die Beschlagnahme unserer “Ami go home”-Fahnen konnten wir der Polizei nur mit Mühe ausreden. Der auf die Kundgebung folgende Umzug wurde immer wieder von den Antifanten blockiert und die Polizei ließ sich quälend viel Zeit, gegen die Gewalttäter vorzugehen. Als der Mob schließlich sogar Barrikaden errichtete und eine davon anzündete, hätte das Maß voll sein müssen – doch die Kretschmer-Truppen blieben weiter passiv und brachten stattdessen Wasserwerfer gegen unsere Trommler in Stellung (die aber nicht in Aktion traten).

Mainstream: Hetze und Manipulation

Die Medien, die schon im Vorfeld gegen die Demo gehetzt hatten, konnten in der Berichterstattung kein extremistisches Wort aus den Reden zitieren, hielten aber trotzdem an dem Propagandasprecht vom “rechtsradikalen” Protest fest und logen die Teilnehmerzahl auf 900 runter – ähnlich hatten sie es schon bei unserer Demo gegen Russlandsanktionen und Energiepreiswahn am 5. September in Leipzig gemacht.

Die Teilnehmer wissen es besser. Der Tag wird in Erinnerung bleiben und weitere “Ami go home”-Aktivitäten anspornen! Vor allem hat der Tag gezeigt, dass ein relativ kleiner, aber gut eingespielter Initiatorenkreis ganz ohne Unterstützung großer Apparate – die AfD als Partei Glätte in Abwesenheit, obwohl viele Mitglieder da waren – eine Menge bewegen kann.

COMPACT hat, obwohl selbst kein Veranstalter, bei der Mobilisierung eine wichtige Rolle gespielt, insbesondere durch die kontinuierliche Berichterstattung in unserer TV-Sendung COMPACT.DerTag im Vorfeld. Die Mainstream-Medien sprachen deswegen manipulativen von einer COMPACT-Demo oder, wie die “Bild”, gleich von einer “Elsässer-Demo”. Auf jeden Fall waren unter den 6.000 sehr viele COMPACT-Leser und Abonnenten, unser Stand war umlagert.

