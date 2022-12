Rekordkälte in USA und Asien: Klima-Irre widerlegt

Fast 100 Kältetote wurden in den vergangenen Tagen aus Japan und den Vereinigten Staaten gemeldet. Die eiskalten Winter dort widerlegen auch das Geschwafel der Klima-Kleber. Unsere Januar-Ausgabe mit dem Dossier „Die Klima-Psychotiker“ zeigt ungeschminkt, auf welchen Irrsinn wir uns jetzt seitens der Klima-Terroristen gefasst machen müssen. Hier mehr erfahren.



Laut der „Letzten Generation“ steht die Menschheit vor einer dramatischen Wende. Schon bald werde das Weltklima diverse „Kipppunkte“ überschritten haben, was wiederum angeblich einen neuerlichen irreversiblen Erwärmungsschub auslöst und die Erde zu einer in weiten Teilen unbewohnbaren Hitzehölle macht. Klima-Apokalyptiker wie „Extinction Rebellion“ oder die „Letzte Generation“ begründen damit auch ihre teils aberwitzigen Forderungen nach einem sofortigen Herunterfahren aller CO2-Emissionen, was einer umfassenden Deindustrialisierung gleichkommen und seinerseits viele Menschenleben kosten würde.

Kältekatastrophe in Buffalo

Ein Blick auf das Wetter rund um Weihnachten 2022 bietet allerdings ein ganz anderes Bild. Zum Fest zitterten in den USA Millionen von Bürgern in arktischer Rekordkälte von bis zu minus 50 Grad. Alleine im Bezirk Erie County im US-Bundesstaat New York erfroren mindestens 27 Menschen, die Stadt Buffalo verschwand unter bis zu drei Meter hohen Schneeverwehungen und die örtliche Polizei sprach vom schlimmsten Schneesturm aller Zeiten, der die Region heimgesucht habe.

Doch nicht nur im Gebiet um die Großen Seen schlug die Rekordkälte zu. In 48 US-Bundesstaaten sanken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Im südlichen US-Bundesstaat Texas, der schon an Mexiko grenzt, verfielen Tausende von Fledermäusen in eine Kältestarre, fielen zu Boden und mussten von Tierschützern gerettet werden. Insgesamt forderte die Kältewelle in den USA mehr als 50 Tote.

Schneechaos in Japan

Ähnliche Schreckensmeldungen erreichen uns aus Japan, wo sich schon seit zehn Tagen eine massive Kaltfront festgesetzt hat, die zu massiven Schneefällen geführt hat. Hier hat die Kältewelle bislang zu mindestens 17 Todesopfern geführt. In einigen Regionen Japans fiel dreimal so viel Schnee, wie es sonst üblich ist.

Alle diese Beispiele zeigen, dass derzeit überhaupt gar nichts für einen dramatischen Temperatursprung nach oben – möglichst um gleich mehrere Grad – spricht. Vielmehr scheint das Weltklima weiter uralten Zyklen wie dem Wechsel zwischen den Wetterphänomenen El Niño und La Niña zu folgen, die den aktuellen Winter in einigen Regionen der Welt wieder besonders kalt werden ließen. Das Gerede der Klima-Chaoten von den nahenden „Kipppunkten“, das wissenschaftlich längst widerlegt wurde, sollte die Öffentlichkeit hingegen endlich als das einordnen, was es in Wirklichkeit ist, nämlich der politisch motivierte Erpressungsversuch einer extremistischen Minderheit, die so die ganze Gesellschaft ihren irrwitzigen Zielen unterwerfen will.

