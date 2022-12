2023: Platzt dann endlich der Kragen?

„Aufstand gegen die Inflation“ ist ein Beitrag von COMPACT-Herausgeber Jürgen Elsässer überschrieben. Wie realistisch ist das? Der Artikel ist Kernstück des Titelthemas unserer aktuellen Januar-Ausgabe des COMPACT-Magazins. Hier bestellen.

Jürgen Elsässer schreibt im aktuellen COMPACT-Heft:

„Das Hungerjahr 1923 führte die Weimarer Republik an den Abgrund. Systemgegner von Links und Rechts erhielten ungeheuren Zulauf. Doch ihr Sektierertum schreckte die Mehrheit der Bevölkerung ab. Die damaligen Erfahrungen sind auch für die Opposition heute aufschlussreich.“

Vor hundert Jahren litten die Frustrierten an Hunger, die Existenznot war greifbar. Heute ist es eine Obersicht selbsternannter Eliten, an deren Gängelband wir in den Abgrund geführt werden. Es wird global agiert, eine geschmierte Journaille deckt die Herrschenden, die digitale Diktatur bedient die Klaviatur einer perfiden Gehirnwäsche. Rechte wie Linke sind gleichermaßen betroffen.

Ignorierter Volkswille

Es wird ignorant am Volk vorbei regiert. Einige Beispiele:

◼️ Laut YouGov-Umfrage sind lediglich 20 Prozent der Deutschen für eine Vereinfachung der Einwanderung, 44 Prozent wollen höhere Hürden. Die Regierung aber setzt voll auf Migration. Längst ist eine neue Flüchtlingskrise Realität. Nicht nur Rechte geraten in Wallung.

◼️ Laut ZDF-Politbarometer wollen 54 Prozent der Bundesbürger die Kernkraftwerke länger laufen lassen. Nur neun Prozent sind für eine sofortige Abschaltung. Die hohe Politik um Wirtschaftsminister Habeck aber faselt von „Energiewende“ und regiert gegen den Volkswillen, egal ob von links oder rechts.

◼️ Gemäß Meinungsforscher von INSA will eine Mehrheit der Bürger keine Maskenpflicht mehr in den Zügen der Deutschen Bahn. Nur 35 Prozent finden die jetzigen Regeln gut und richtig. Die Politik aber bewegt sich nicht. Sinnfreie Vorschriften einhalten als Form einer Obrigkeitshörigkeit? Die Alarmglocken nicht nur eines jeden Linken schrillen.

◼️ Es wird keine Meinungsumfrage geben, in der die Menschen in Deutschland mehrheitlich Russland als „unseren Feind“ abqualifizieren. Krieg gegen Russen: Nicht allein Linken und Rechten wird sich bei dem Gedanken der Magen umdrehen.

Eine Querfront, wie sie Jürgen Elsässer sich wünscht, hat 2023 tatsächlich eine neue Chance. Insolvenzen steigen, Preise explodieren, Wohnen wird zum Luxus, Gängelungen durch Polit-Maßnahmen nerven. Der Boden ist allemal fruchtbar. Mit Sahra Wagenknecht hat die Bewegung der Zornigen ein hübsches Gesicht, mit ihr und einigen fähigen AfD-Abgeordneten einen parlamentarischen Arm, mit COMPACT eine starke und vereinende Stimme des Widerstandes.

Querfront-Vernetzung blüht

Der Unterschied zur Lage von 1923 mahnt aber eben auch zur Geduld. Was damals Aufmarsch und Aufstand hieß, nennt sich heute GEZ-Zahlungsboykott oder Maskenverweigerung. Mut drückt sich nach Jahren einer schleichenden Abschaffung der Meinungsfreiheit mittlerweile anders aus, heimlicher. Mit Ängstlichkeit hat das nur bedingt zu tun, doch die gesellschaftliche Vernichtung heute ist bedrohlicher als ein Polizeiknüppel von damals.

Wenn auch der heiße Herbst zunächst recht milde daherkam, so ist mit Freude zu beobachten, wie Rechte und Linke weiterhin zu regelmäßigen Demos in der ganzen Republik zusammenkommen. Hier sind die über Jahre aufgezwungenen Rechts-Links-Schemata längst aufgebrochen, die Vernetzung ist herausragend vorangeschritten. Hier wird die Parole „Wir sind das Volk“ jeden Montag und darüber hinaus vorgelebt. Als Querfront. Es liegt an uns allen, was daraus 2023 erwachsen wird.

