Rammstein: Lügnerin Shelby Lynn!?

War alles eine große Lüge? Die Anwälte von Rammstein-Sänger Till Lindemann haben ein gerichtsmedizinisches Gutachten vorgelegt, das die bittere Wahrheit über Shelby Lynns blaue Flecken enthüllt.

Außerdem gibt es neue Zeugenaussagen, die Lindemann entlasten, aber Lynn belasten. So hat nun eine andere Besucherin ausgepackt, die mit der Irin auf dem Konzert in Vilnius in der Row Zero stand – und Shelbys Story in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt.

▶️ Mehr dazu erfahren Sie von unserem Korrespondenten Maximilian Pütz in dem Video oben.

