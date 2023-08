Rammstein: Ermittlungen gegen Lindemann eingestellt!

Darauf haben nicht nur Rammstein-Fans gewartet, sondern alle, denen Gerechtigkeit am Herzen liegt: Heute teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit, dass das Ermittlungsverfahren gegen Till Lindemann eingestellt ist. Damit dürfte die Hatz die deutsche Kult-Band jedoch noch nicht zu Ende sein – denn warum sie Lindemann & Co. wirklich zu Fall bringen wollen, enthüllen wir in unserer September-Ausgabe mit dem Titelthema „Feindbild Deutsche – Von den Germanen bis Rammstein“. Echte Hintergrund-Informationen. Hier mehr erfahren.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann eingestellt. Dies teilte heute ein Sprecher der Strafverfolgungsbehörde mit. Die Ermittlungen, unter anderem wegen angeblicher sexueller Übergriffe und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, liefen seit Juni 2023.

Damals gingen mehrere Strafanzeigen gegen den 60-Jährigen. Diese wurden bezeichnenderweise nicht von angeblichen Opfern, sondern von unbeteiligten Dritten gestellt. Mit der heute verkündeten Entscheidung der Berliner Staatsanwaltschaft sind nun alle Ermittlungen gegen Lindemann eingestellt.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft teilte heute mit, dass die Auswertung der Beweismittel keinerlei Anhaltspunkte dafür erbracht habe, dass Lindemann sexuelle Handlungen an Frauen gegen deren Willen vorgenommen habe. Auch habe sich nicht nachweisen lassen, dass er Frauen „willensbeeinflussende oder -ausschaltende Substanzen verabreicht oder gegenüber minderjährigen Sexualpartnerinnen ein Machtgefälle“ ausgenutzt habe, um mit ihnen Sex zu haben.

Alle Vorwürfe, die gegen den Rammstein-Sänger von Mainstream-Presse, Feministinnen und aufgehetzten Lindemann-Hassern vorgebracht wurden, haben sich damit in Luft aufgelöst. Zuletzt hatte das ZDF eine aufwendige Denunziations-Reportage veröffentlicht, in der sich angebliche Musikbusiness-Insiderinnen anonym und hinter einer Schattenwand über Lindemann und Rammstein auskotzen. Nicht wenige hatten den Verdacht, dass es sich dabei um getürkte Aufnahmen handelte.

Mit der Einstellung der Ermittlungen gegen Lindemann dürfte die Hatz auf Rammstein allerdings noch nicht beendet sein. Feministische und politische Kreise arbeiten weiter daran, den Frontmann und seine Band zu Fall zu bringen beziehungsweise von der Bühne zu verbannen. Denn die Treibjagd auf Rammstein hat in Wahrheit ganz andere Gründe.

