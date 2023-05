Rainer Rupp: Spion im NATO-Hauptquartier

Rainer Rupp (Deckname: Topas), einst der wichtigste Spion des Warschauer Paktes im NATO-Hauptquartier, war live dabei, als in den 1980er Jahren ein Atomkrieg geplant wurde – und weiß, inwiefern sich das heute wiederholen könnte. Lesen Sie das vollständige Interview mit dem Top-Zeitzeugen in der in der Mai-Ausgabe von COMPACT- Hier mehr erfahren

Rainer Rupp, geboren 1945, arbeitete von 1977 bis 1989 für die Hauptverwaltung Aufklärung, die Auslandsspionage der DDR, und war der wichtigste Agent des Ostens in der NATO. Obwohl er 1983 während des NATO-Manövers Able Archer 83 eine irrtümliche atomare Gegenreaktion der Sowjetunion und damit den Dritten Weltkrieg verhindert hatte, wurde er von der BRD-Justiz 1994 wegen Landesverrats zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

Seit seiner Entlassung arbeitet er als Publizist. Im März 2023 organisierte er in Berlin die Friedenskonferenz «Dialog statt Waffen» mit ehemaligen Generälen der Bundeswehr und der Nationalen Volksarmee. Es folgt ein Auszug as dem Gespräch zwischen Rainer Rupp und COMPACT:

_ Rainer Rupp im Gespräch mit Jürgen Elsässer

COMPACT: Muss man befürchten, dass Deutschland im Kriegsfall Ziel einer russischen Gegenreaktion mit Atomwaffen wird?

Rupp: Die Eskalation in der Ukraine geht ja immer weiter, bis sie die nukleare Stufe erreicht hat. Eine vornukleare Stufe ist mit der Lieferung der britischen Uranmunition schon erreicht. Aber die Russen brauchen für ihre Kriegsziele keine Nuklearwaffen. Mit ihren konventionellen Waffen sind sie so stark wie der Westen insgesamt, der ja nicht einmal mehr genug Munition hat. Er muss sie schon in arabischen Ländern zusammenkratzen und in die Ukraine schiffen.

Die Frage der Eskalation stellt sich so: Das Ende der militärischen Effizienz der ukrainischen Streitkräfte ist abzusehen. Sie können nicht mehr lange durchhalten. Das wird auch in amerikanischen Kreisen befürchtet. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass es aufseiten der Biden-Regierung eine Überreaktion gibt und sie die 101. Luftlandebrigade, von der 4.000 Soldaten in Rumänien und 1.000 in Polen stationiert sind, als Stolperstein in die Westukraine oder ins Zentrum der Ukraine bringen, um den Vormarsch der Russen aufzuhalten.

Natürlich können 5.000 im Grunde genommen leicht bewaffnete Fallschirmjäger nicht die russische Walze aufhalten. Aber es wäre eben ein Stolperstein. Man glaubt, die Russen würden dann aus Angst vor den Amerikanern stoppen. Dass die Russen so reagieren, davon gehe ich nicht aus. (…)

COMPACT: Sie waren in den 1980er Jahren im Zentrum der NATO-Macht, in deren Hauptquartier in Brüssel, und haben direkt die Planungen miterlebt. Von amerikanischer Seite ging es damals um Enthauptungsschläge gegen Moskau. Was war das damalige Szenario, und inwiefern wiederholt es sich heute?

Rupp: Das damalige Szenario fußte auf der sogenannten nuklearen Modernisierung. Das war natürlich nur ein Vorwand, um eine Erstschlagkapazität zur sogenannten Enthauptung der sowjetischen Kommando-, Kontroll- und Kommunikationszentren zu schaffen: Indem man die Pershing-2-Raketen, Mittelstrecken-Nuklearwaffen, in Deutschland stationierte, die eine Flugzeit von nur vier bis fünf Minuten bis Moskau hatten. Ich kenne das noch aus persönlichen Diskussionen mit diesen Leuten, den sogenannten Neokonservativen um Richard Perle.

Das war nie das amerikanische Militär, sondern das waren immer diese kriegslüsternen Zivilisten, die diese verrückten Ideen hatten und auch heute noch haben. Ich habe eigentlich immer viel größeres Vertrauen in die Friedensbereitschaft amerikanischer Militärs gehabt. Die erfüllen zwar ihre Befehle, aber sie sind viel weniger kriegslüstern als die amerikanischen Zivilisten.

Einer von denen kam damals zu mir ins Büro im Brüsseler NATO-Hauptquartier und versuchte, mir die Idee so zu verkaufen: Bevor die Russen überhaupt merken, was ihnen passiert ist, haben wir sämtliche Kommando- und Kommunikationszentren eliminiert. (Ende der Auszüge)

