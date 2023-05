„Querfront!“: Kleine-Hartlage bei Fleischhauer

Zwingt der der Machtblock der BRD-Kartellparteien die außerparlamentarischen Kräfte von links und rechts zu einer Kooperation? Diese These vertritt Manfred Kleine-Hartlage in seinem neuen Buch „Querfront! – Die letzte Chance der deutschen Demokratie“. Mit dem Youtuber Charles Fleischhauer hat der Autor darüber diskutiert.

In seinem Buch „Querfront!“ schreibt der Politologe Manfred Kleine-Hartlage: „Um es unmissverständlich zu sagen: Es gibt nur noch eine einzige, winzige Chance, den endgültigen Untergang der Demokratie in Deutschland zu verhindern, und das ist die Zusammenarbeit der linken und der rechten Opposition: nicht, weil die oppositionellen Kräfte sich untereinander ideologisch einig wären, sondern weil sie es genau nicht sind (und gerade deshalb gemeinsam die Breite des politischen Spektrums repräsentieren).“

Eine durchaus gewagte These, die Kleine-Hartlage nun auf dem Youtube-Kanal „Charles Fleischhauer – Geheimnisvolle Geschichte“ untermauert hat. Gastgeber Charles Fleischhauer ist aufmerksamen COMPACT-Lesern kein Unbekannter. Der ehemalige Hochgrad-Freimaurer und Logen-Aussteiger hat das Enthüllungsbuch „Die gnostische Geheimlehrer der Freimaurer“ geschrieben und darüber mit uns gesprochen.

Im Gespräch mit Fleischhauer sagt Kleine-Hartlage, die traditionellen politischen Richtungen (Konservatismus, Liberalismus, Sozialismus etc.) seien in Deutschland nur noch nominell bzw. in einer „pervertierten, verballhornten Form“ vertreten. Die Altparteien nutzten diese klassischen Strömungen quasi nur noch als Etiketten, um sich scheinbar voneinander zu unterscheiden und Pluralität vorzugaukeln. „Es ist alles vertreten, was man braucht, um autoritäre Herrschaft und die Beseitigung der Demokratie zu rechtfertigen. Und die Konzentration von Macht an der Spitze der globalen Gesellschaftspyramide zu rechtfertigen“, so der Autor von „Querfront!“.

Traumbild Salonfähigkeit

Daher sei es sinnlos, als Konservativer, aber auch als echter Linker in dem etablierten Spektrum mitmischen zu wollen. Vielmehr müsse das herrschende Kartell von politischen Bewegungen aufgebrochen werden, die außerhalb des Establishments stehen. Daraus, so Kleine-Hartlage, ergebe sich geradezu die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen tatsächlich oppositionellen Kräften von rechts und links, um wieder dafür zu sorgen, dass eine vollwertige Demokratie und echter Pluralismus entstehe.

Kleine-Hartlage weiter: „Ich richte meine Hoffnung weniger auf Politiker. Ich glaube, dass Politiker immer erst dann tätig werden, wenn sie sich in ein gemachtes Bett legen können. (…) Wer jetzt eigentlich gefragt wäre, wären die linksintellektuellen Oppositionellen, die es ja gibt, die aber auf alles, was mit dem Begriff ‚Querfront‘ zu tun hat, ungefähr so reagieren wie Graf Dracula auf den Anblick eines Kreuzes. Und das, weil sie ihre eigene Begrifflichkeit nicht hinterfragt haben bzw. sich taktisch an den Mainstream anzupassen versuchen.“

Dies, so der Politologe weiter, gebe es allerdings auch auf der rechten Seite, zum Beispiel innerhalb der AfD. „Die bürgerlichen Konservativen in der AfD träumen im Grunde davon, mit der CDU zusammen zu regieren, und glauben, dass sie, wenn sie nur die ‚rechten Störenfriede‘ in den eigenen Reihen loswerden, salonfähig werden.“

Das jedoch, so der „Querfront!“-Autor, sei ein Trugschluss, denn: „Eine Partei, die den Nationalstaat und den Rechtsstaat verteidigen will, kann in diesem Kartell nicht salonfähig sein.“ Dies gelte aber „genauso für Linke, die ihren antiimperialistischen Ansatz, den sie früher vertreten haben, wirklich ernst nehmen“.

▶️ Das vollständige Gespräch sehen Sie in dem Video oben.

Schluss mit der Spaltung: Der Machtblock der BRD-Kartellparteien zwingt Linke und Rechte zur Kooperation – und macht ein solches Zusammengehen gleichzeitig möglich. Wie eine lagerübergreifende Zusammenarbeit funktioniert, zeigt Bestseller-Autor Manfred Kleine-Hartlage in seinem Buch „Querfront! – Die letzte Chance der deutschen Demokratie“. Ein Appell für die Einheit der Opposition! Hier bestellen.