Letzte Generation: Jetzt wird’s ernst

Es geht um den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Gestern hatten Polizeitrupps in sieben Bundesländern 15 Gebäude durchsucht. Razzia gegen die Letzte Generation! Deren Mitglieder versuchen seit geraumer Zeit, das Land mit Straßen- und Autobahnblockaden lahmzulegen.

Anschlag auf Pipeline

Im konkreten Fall geht es um ein Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft München „wegen des Verdachts der Begehung von Straftaten durch Mitglieder der sog. Letzten Generation“. So richtetet sich der Verdacht gegen zwei Beschuldigte, im April 2022 versucht zu haben, die Öl-Pipeline Triest-Ingolstadt zu sabotieren. Dies wertet das LKA als versuchten Angriff auf die sogenannte kritische Infrastruktur Bayerns.

Das Landeskriminalamt Bayern erläuterte parallel zur Razzia gegenüber Pressevertretern:

„Aufgrund zahlreicher Strafanzeigen aus der Bevölkerung, die seit Mitte des Jahres 2022 eingingen, leitete die Generalstaatsanwaltschaft München ein Ermittlungsverfahren gegen insgesamt sieben Beschuldigte im Alter von 22 bis 38 Jahren wegen des Tatvorwurfes der Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung gemäß § 129 Abs. 1 S. 1, 2 StGB ein.“

Im Zuge der Polizeiaktion vollstreckten die Beamten zwei Kontobeschlagnahmebeschlüsse und einen Vermögensarrest zur Sicherung von Vermögenwerten. Der Vorwurf in diesem Zusammenhang: Es seien Spenden in Höhe von 1,4 Millionen Euro zur Finanzierung weiterer Straftaten organisiert worden.

Sachbeschädigungen, Nötigungen, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr: Der Vorwurf der „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ erscheint im Falle der Letzten Generation plausibel. Das Festkleben auf Straßen und Rollbahnen, das Beschmieren von Gemälden und anderen Kunstwerken oder Manipulationen an Rohren und Reglern bei Industrieanlagen sind keine Ordnungswidrigkeiten, sondern Straftaten. Und die werden von den Klima-Chaoten systematisch begangen.

Ende April hatte auch der Staatsschutzsenat des Landgerichts Potsdam erklärt, dass bei der Letzten Generation zumindest ein Anfangsverdacht wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung nach Paragraph 129 des Strafgesetzbuches bestehe.

Drastische Radikalisierung

Dass sich Letzte Generation, Extinction Rebellion und Gesinnungsfreunde immer weiter radikalisieren, ist aufmerksamen Beobachtern längst klar. Dennoch wurden die Straftaten der Klima-Chaoten von Politik und Medien immer wieder heruntergespielt oder sogar legitimiert.

Blamiert ist durch die jetzigen behördlichen Aktionen gegen die Letzte Generation auch Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang, der eben noch gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland bekundet hatte: „Aktuell sieht der Verfassungsschutz von Bund und Ländern keine hinreichenden Anhaltspunkte, um die Klimabewegung Letzte Generation als extremistisch einzuschätzen.“

Linksextremisten haben hierzulande selbst dann komplette Narrenfreiheit, wenn sie offen zugeben, dass sie bewusst das Leben anderer Menschen gefährden wollen. Während bei patriotischen Gruppen aus dem Kontext gerissene Einzelzitate eine angebliche „Verfassungsfeindlichkeit“ belegen sollen, erfolgt diese Einstufung bei linken Gruppen nicht einmal dann, wenn systematisch und unablässig die Gewaltgrenze überschritten wird.

Stimmungsumschwung

In der Politik ist nun aber ein Stimmungswandel auszumachen. Auch die parteilose Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg hatte die Aktivitäten der Klima-Fanatiker zuletzt öffentlich kritisiert. Ihre Aktionen gefährdeten zunehmend Menschen: „Daher gilt es, alle gesetzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, und dazu gehört eben auch die Frage, ob es sich bei der ‚Letzten Generation‘ um eine ‚kriminelle Vereinigung‘ handelt.“

Die Polizei-Gewerkschaft GdP in Berlin sprang ihr bei:

„Wir haben es nach unseren Kenntnissen mit einer hierarchisch organisierten kriminellen Vereinigung zu tun, die in der Hauptstadt seit mehr als einem Jahr Straftaten begeht und in den letzten Wochen in den Guerilla-Aktionen nochmal militanter geworden ist.“

Die GdP hatte sich mit Vertretern der Letzten Generation getroffen. Dabei sei deutlich geworden, dass deren zentrale Forderungen „nur scheinheilig“ vorgebracht würden, „es eben nicht wirklich um sinnvolle Maßnahmen für mehr Klimaschutz geht, sondern in erster Linie darum, demokratische Abläufe und Institutionen zu diskreditieren.“ Das spalte die Gesellschaft und gefährde das demokratische Zusammenleben.

Glasklare Beweise

Sie geben sich alternativ, sozial und ökologisch, doch in Wirklichkeit sind sie die Sturmtruppen des Great Reset. So lassen sich die Erkenntnisse zusammenfassen, die COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“ in aufreibender Recherche zu Letzter Generation und geistesverwandten Gruppen zusammengetragen hat.

Es handelt sich um eine ausgeklügelte Agenda, die hier von Letzter Generation, Fridays für Future und dergleichen vorangetrieben wird, ganz im Sinne des Weltwirtschaftsforums von Klaus Schwab, voll auf Linie der Großen und Mächtigen. Es gibt glasklare Beweise, die aufzeigen, wie Klima-Gruppen von US-Milliardären, darunter Bill Gates, die Ölmagnaten-Familie Getty und die Rockefeller-Stiftung, finanziert werden.

Eine Einstufung der Letzten Generation als kriminelle Vereinigung hätte auch zur Folge, dass jede finanzielle Unterstützung zur Strafbarkeit führen würde. In einem Kommentar für die Junge Freiheit stellt der vormalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen mit Blick auf diese Klima-Truppe: „Sie verfolgt mit ihren Straftaten politische Ziele, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden. Diese Täter wollen einen anderen Staat, indem der Klimaschutz absoluten Vorrang hat und es nicht mehr auf Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit ankommt.“

