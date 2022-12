Putin schickt neue Truppen nach Syrien

Zitat des Tages: „Russland hat angesichts einer drohenden türkischen Bodenoffensive in Nordsyrien Truppen zur Verstärkung in ein von kurdischen Kämpfern und syrischen Regierungssoldaten kontrolliertes Gebiet entsandt. Bewohner der Stadt Tal Rifaat nördlich von Aleppo berichteten, dass russische Soldaten die Stadt erreicht hätten.“ (N-TV)

„Stabilität im gesamten postsowjetischen Raum gehört daher zu Moskaus Kerninteressen. Wer diese nachvollziehen will, darf die jeweiligen Konflikte, in denen sich Russland engagiert – egal ob im Kaukasus, in der Ukraine, in Weißrussland, Syrien oder sogar Libyen – nicht als Einzelfälle sehen, sondern muss diese in ihrem strategischen Zusammenhang begreifen.“ (COMPACT-Spezial Feindbild Russland: Die NATO marschiert)