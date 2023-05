Prigoschins Wutrede: Wenn der Kragen platzt

Mit vor Wut verzerrtem Gesicht übte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in einem Video Kritik am russischen Generalstab und am russischen Verteidigungsministerium. Beginnt nun eine neue Phase des Krieges? Wer bei geopolitischen Themen rund um Russland mitreden will, muss COMPACT-Spezial „Feindbild Russland: Die NATO marschiert“ kennen. Hier mehr erfahren.



Das war ein Auftritt wie ein Donnerhall, der ganz gewiss auch im Kreml gehört werden wird. Jewgeni Prigoschin, der Chef der Wagner-Söldner, hat angekündigt, seine Truppen am 10. Mai aus der seit Monaten hart umkämpften Donbass-Stadt Bachmut abzuziehen und die eroberten Stellungen an díe reguläre russische Armee abzugeben. Als Hauptgrund dafür nannte er gebrochene Versprechen der Armeeführung und des Verteidigungsministeriums über Munitionslieferungen, die seine Truppen nie erreichten, was nach Prigoschins Aussage zu vielen unnötigen Opfern unter seinen Männern führte. Namentlich genannt und heftig angegriffen wurden der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu sowie der russische Generalstabschef Valery Gerasimov.

Mindestens ähnlich deutlich wie die Worte Prigoschins waren die Bilder, die er in seinem Video zeigte. Zu Beginn des Videos sieht man Prigoschin vor zahlreichen Leichen, die in der Dunkelheit aufgereiht waren und die nach Angaben Prigoschins alle an einem Tag getötet wurden.

„Stürzten uns in den Kampf“

In seiner Rede startete Prigoschin mit einem Rückblick und äußerte:

„Am 16. März (2022), als die Militäroperation schief lief, wurden wir um Hilfe gebeten. Am 19. März trafen unsere Einheiten aus Afrika ein und stürzten sich direkt in den Kampf. Wir drangen in die schwierigste Stelle ein, in das Zentrum der Festung Popasnoye, und am 9. Mai 2022 hatten wir die Siedlung eingenommen. Dann, um die Armee zu retten, die in Schande aus Izyum und Krasny Lyman geflohen war, besetzten wir die Frontlinie über mehr als 130 Kilometer und hielten den Sturm des Feindes auf. Um der Armee eine Atempause zu verschaffen, um alle Kräfte auf sich zu ziehen, wurde am 8. Oktober die Operation Bachmut Fleischwolf gestartet. Wir hatten Erfolg und ein gutes Ergebnis, wodurch einige kriegsnahe Bürokraten des Verteidigungsministeriums sich vom Geiz zerfressen ließen, wie man auf so Russisch sagt.“

„Höhere Verluste, als sie hätten sein müssen“

Tatsächlich haben die Wagner-Truppen es geschafft, den größten Teil der schwer umkämpften Stadt Bachmut einzunehmen, das bestreitet auch die ukrainische Seite nicht mehr. Schon seit Beginn des laufenden Jahres richtet der Wagner-Chef deutliche Worte an den Kreml und fordert für seine Einheiten mehr Munition.

Zuletzt warnte er sogar vor einer „Tragödie“, zu der sich die angekündigte Gegenoffensive der Ukrainer für die russische Seite auswachsen könnte. In dem heute verbreiteten Video bemängelt Prigoschin:

„Wir bekamen nicht mehr als 30 Prozent unseres Munitionsbedarfs, also waren unsere Verluste viel höher, als sie hätten sein sollen. Seit einem Monat bekommen wir keine Munition mehr, wir bekommen nur noch 10 Prozent. (…) Wir hatten vor, Bachmut bis zum 9. Mai einzunehmen. Aber nachdem sie das gesehen haben, haben die kriegsnahen Bürokraten seit dem 1. Mai praktisch alle Lieferungen eingestellt. Sie sitzen da, schütteln ihre fetten Bäuche und denken, sie werden als Sieger in die Geschichte eingehen. (…) Ich informiere offiziell den Generalstabschef, den Verteidigungsminister, den Oberbefehlshaber: Die Verluste in Bachmut ohne Munition zu tragen, ist nutzlos und ungerechtfertigt, meine Jungs werden es nicht tun. Ab dem 10. Mai werden wir uns aus Bachmut zurückziehen.“

Am Ende seiner Rede bemerkt Prigoschin noch:

„Wir warten auf den Befehl zum Rückzug aus Bachmut. Bis zum 9. bleiben wir hier, obwohl unsere Munition fast aufgebraucht ist, damit wir an diesem heiligen Feiertag den Glanz der russischen Waffen nicht entehren. Dann werden wir uns in die hinteren Positionen begeben. (…) Wir werden warten, bis das russische Volk uns wieder braucht. Ich glaube, das wird bald geschehen. Denn Sie sind nicht in der Lage, das zu verwalten, wofür man Ihnen die Verantwortung übertragen hat.“

Sensationelle Personal-Rochade

Es gibt nun mehrere mögliche Erklärungen für Prigoschins Wutrede. Eine bestünde darin, dass der Wagner-Chef den ukrainischen Gegner vor dessen angekündigter Gegenoffensive in Sicherheit wiegen möchte und er die Probleme seiner Truppen wegen fehlender Munition daher übertreibt. Davon ist aber kaum auszugehen. Prigoschin ist in dem Video erkennbar außer sich vor Wut. Offensichtlich geht es ihm angesichts der hohen Verluste seiner Truppe darum, maximalen Druck auf die Führung in Moskau auszuüben.

Dafür spricht eine weitere sensationelle Nachricht, die neben der Wut-Rede Prigoschins aber kaum in den deutschen Medien erwähnt wurde. So verkündete Prigoschin heute, dass Generaloberst Michail Misinzew, der vor kuzem von Verteidigungsminister Sergei Schoigu geschasste ehemalige Vize-Verteidigungsminister Russlands, der dort für Nachschub und Versorgung zuständig war, nun als stellvertretender Kommandeur des militärischen Teils der Wagner-Truppe diene. Offensichtlich scheint es innerhalb der russischen Ministerialbürokratie also sowohl Unterstützer wie auch Gegner Prigoschins zu geben, die derzeit einen nun offen zutage tretenden Machtkampf ausfechten. Deshalb ist es wohl auch noch nicht sicher, ob Prigoschin am 10. Mai wirklich den Abzugsbefehl gibt – oder ob seine Wutrede nicht eher als ultimative letzte Warnung an die Armeeführung wie auch an die schwerfällige Ministerialbürokratie zu verstehen ist. Wenn der russische Präsident Wladimir Putin nun in diesem Machtkampf für Prigoschin Partei ergreifen würde, würde wohl eine neue Phase dieses Krieges beginnen.

