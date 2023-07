Polizei als Zuschauer: Der Clan-Frieden

Prügel-Clans aus dem Ruhrgebiet haben sich vorerst vertragen. Ein islamischer Friedensrichter konnte schlichten. Sieht so unsere neue Gesetzgebung aus? Die COMPACT-Ausgabe „Berlin ist überall – Wie Deutschland im Multikulti-Chaos versinkt“ legt den Finger in die Wunde. Hier mehr erfahren.

Über viele Tage, eher Wochen, hatten sich syrische und libanesische Großfamilien Straßenschlachten geliefert. Insbesondere im Ruhrgebiet, vor allem im Essen und Castrop-Rauxel floss viel Blut. Hier gingen Männer mit Messern und Dachlatten brutal aufeinander los. Diverse Personen wurden verletzt, ein Syrer schwebte zeitweise in Lebensgefahr.

Kapitulation der Polizei

Die BRD-Polizei, die während der Corona-Zeit noch wie von Sinnen auf friedliche deutsche Maßnahmenkritiker eingeprügelt hatte, kuschte vor den Clan-Kriminellen und war nicht in der Lage, die Sicherheit auf unseren Straßen zu gewährleisten. Die Politik kapitulierte auf ganzer Linie.

Da musste jetzt erst ein islamischer Friedensrichter angerufen werden, um vorerst Recht und Ordnung wieder herzustellen. Seine Worte werden zumindest vorübergehend Beachtung finden, sind sich Beobachter einig. Sie lauten:

„Wir sind hier, um in Frieden zu leben. Wir sind nicht hier, um gegeneinander zu arbeiten oder unsere Stärken gegeneinander einzusetzen. Wer die Stärke gegen seine Verwandten einsetzt, der ist nicht stark. Denn wir sind hier, um in Frieden zu leben.“

Und weiter: „Wir schätzen euch sehr und ab diesem Tag seid ihr und alle anderen Syrer unsere Brüder! Möge Allahs Friede, Barmherzigkeit und Segen mit euch sein!“

Auf Twitter und auch in der ARD waren vorgestern auf Videoschnipseln Bilder dieses Friedensschlusses zu sehen. Männer in festlicher Kleidung, vielfach in traditionellen arabischen Gewändern, gingen anschließend aufeinander zu und reichten sich feierlich die Hände. Es bleibt abzuwarten, inwieweit dieser Frieden halten wird.

Ruhe in oberen Polit-Etagen

Ob politisch Verantwortliche aus Nordrhein-Westfalen ein paar Blumen des Dankes an den arabischen Friedensrichter senden werden, war nicht zu ermitteln. Ministerpräsident Wüst und Gefolge hielten sich mit Stellungnahmen merklich zurück.

Auch die Polizei in Essen wollte am Ende nicht wirklich mitfeiern und erklärte per öffentlicher Mitteilung: „Als Polizei dulden wir keine Paralleljustiz und lehnen den Einsatz möglicher sogenannter ‚Friedensrichter‘ kategorisch ab. Mit dem Einsetzen solcher ‚Friedensrichter‘ wird der Rechtsstaat wissentlich missachtet und das rechtstaatliche Ermittlungsverfahren massiv erschwert.“

Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaf, riecht den Braten ebenfalls:

„In Deutschland gelten das Gesetz und der Rechtsstaat, wir dürfen solche Parallelgesellschaften nicht dulden. Tatverdächtige bekommen ihr Urteil von einem deutschen Richter, nicht vom Friedensrichter in Hinterzimmern von Moscheen.“

Außerdem werde der angebliche Frieden „wahrscheinlich auch schnell brüchig“. Schließlich gehe es um „Besitzansprüche, viel Geld und Clan-Ehre“. Wendt: „Und dass sich Syrer und Libanesen verbrüdern, möglicherweise auch noch gegen die Polizei, kann ebenfalls nicht in unserem Interesse sein.“

