„Polens verschwiegene Schuld“ – Eine Leser-Meinung

Mit unserer brandneuen Geschichtsausgabe „Polens verschwiegene Schuld – Verbrechen an Deutschen von Versailles bis zur Vertreibung“ haben wir einen Nerv getroffen. So viele Leserbriefe wie zu dieser Ausgabe gingen selten bei uns ein. Wir veröffentlichen nachfolgend eine dieser Zuschriften.

_ von F. Hätscher

Sicher hat man auch in Polen erkannt, dass Deutschland zur Zeit von den dümmsten, verantwortungslosesten, ideologisch verblendetsten und korruptesten Politikern regiert wird, die ohnehin gerade zig Milliarden Euro an Steuergeldern ins Ausland verschenken (Ukraine, Indien etc.). Diese Gelegenheit zur Abzocke will man sich in Warschau natürlich nicht entgehen lassen.

Die dreiste Reparationsforderung in Höhe von 1.3 Billionen Euro macht auch deutlich, dass die von den Siegern (und Feinden) bestimmte deutsche Geschichtsschreibung des letzten Jahrhunderts dringend einer Revision bedarf, also einer Neubetrachtung, Überprüfung und Korrektur.

Diese wichtige und verdienstvolle Arbeit haben schon mehrere Historiker wie auch COMPACT mit seiner Sonderausgabe „Polens verschwiegene Schuld – Verbrechen an Deutschen von Versailles bis zur Vertreibung“ geleistet. Man muss solche Arbeiten nur der Öffentlichkeit bekannt machen.

Warschaus Sündenregister

Eigentlich ist es so, dass Polen aber auch Russland, England, Frankreich und die USA Reparations- und Wiedergutmachungszahlungen an Deutschland leisten müssten, den diese haben den Krieg angestiftet. Konkret zu Polen:

• Polen hatte nach dem Ersten Weltkrieg mit Hilfe der Sieger erhebliche Teile deutschen Staatsgebietes geraubt.

• Polen hat die vertraglich festgelegten Rechte der Deutschen in den okkupierten Gebieten nicht respektiert, sondern vielmehr diese drangsaliert und verfolgt – bis hin zum Mord.

• Polen hat dann in den 1930er Jahren alle Verhandlungsbemühungen der deutschen Seite zurück gewiesen und schon im Frühjahr 1939 die Teilmobilmachung angeordnet. Die deutsche Regierung wartete noch bis zuletzt auf eine polnische Verhandlungsdelegation.

• Es gab schon lange vor Kriegsbeginn Grenzprovokationen durch polnische Paramilitärs. Es gab Morde an Bauern und Landarbeitern und Brandstiftungen. Von daher ist der angebliche fingierte Überfall auf den Sender in Gleiwitz wohl als Propagandamärchen einzuordnen. Wer schon hunderte Gründe hat, der braucht keinen Vorwand mehr. Der Zweck der Übung war wohl von den polnischen Gräueltaten abzulenken und Polen als unschuldiges Opfer erscheinen zu lassen.

• Wichtig zu erwähnen ist auch, dass die deutsche Regierung England um Vermittlung bat. Die Engländer, die einen Kriegsvorwand suchten, taten genau das Gegenteil: Sie bestärkten Polen in seiner starren Haltung und sicherten sogar Unterstützung im Falle eines deutschen Angriffs zu, die allerdings ausblieb (nur im Falle eines deutschen Angriffs, nicht wenn Russland angreift).

Genau diese Punkte – und viele weitere – behandeln wir in unserer brandneuen Geschichtsausgabe „Polens verschwiegene Schuld – Verbrechen an Deutschen von Versailles bis zur Vertreibung".