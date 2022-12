Europäische Volkspartei: EU muss Atommacht werden

Für den EVP-Chef Manfred Weber wäre “Ami go home” der größte Alptraum: Wer soll Europa dann vor den Russen beschützen? Alle Argumente für “Ami go home” finden Sie in dieser brandneuen COMPACT-Spezialausgabe. Versand ab 07. Dezember. Jetzt vorbestellen,

Ami go home, sagt COMPACT – und sagen viele Bürger mit uns. Gemeint sind nicht US-Staatsbürger, sondern das Militär, das unser Land in Kriege hineinzieht. Aktuell droht die Eskalation des Stellvertreterkriegs zwischen Russland und Ukraine. Einsatz von Atomwaffen nicht ausgeschlossen.

Manch Zeitgenosse hat jedoch das Narrativ vom „großen Beschützer” derart verinnerlicht, dass die bloße Vorstellung eines US-Truppenabzugs ihn in blanke Panik versetzt. Zu diesen Angstmenschen gehört auch CSU-Politiker Manfred Weber, zugleich Fraktions- und Parteichef der Europäischen Volkspartei (EVP).

Der Welt am Sonntag vertraute er seinen schlimmsten Alptraum an: Was würde geschehen, wenn nach Joe Biden ein Präsident an die Macht käme, der Europa militärisch nicht länger schützen wollte? – Eine sinnvolle Antwort wäre: Europa sollte das Feindbild Russland aufgeben und sich um Frieden bemühen.

Aber das meint Weber natürlich nicht. Nein, Europa müsse selber Atommacht werden, um die Anti-Russland-Politik der USA fortführen zu können. O-Ton des EVP-Chefs:

„Ich bin fest davon überzeugt, dass Europa als Gemeinschaft einmal zur Atommacht werden muss, um einen ultimativen Schutz vor Aggressoren wie Putin zu haben. Die EU-Staaten müssen mit der Atommacht Frankreich Gespräche führen, wie sich der französische nukleare Abwehrschirm auf die gesamte Europäische Union ausweiten lässt und welchen konkreten Beitrag dabei Länder wie Deutschland leisten müssten.“

Die Aussage macht deutlich: Auch nach einem Ende des Ukraine-Krieges wird Russland für westliche Machthaber der Feind, der potenzielle Aggressor bleiben. Alle Narrative des Kalten Krieges sind erfolgreich recycelt.

Allerdings wird Amerika seine Truppen nicht aus Europa abziehen. Die wären ja blöd, einen externen Stützpunkt zur Durchsetzung ihrer geopolitischen Interessen einfach wegzuwerfen.

Alle Argumente für “Ami go home” finden Sie in dieser brandneuen COMPACT-Spezialausgabe. Versand ab 07. Dezember. Jetzt vorbestellen,