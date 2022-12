Katar-Botschafter: Entsetzen über Rüpel-Faeser

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) führte sich in Katar wie eine LGBTQ-Domina auf. Das hat nun wohl Folgen für die bilateralen Beziehungen. Auch in den GEZ-Medien gehört Gender-Propanda zum Alltag. In COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“ zeigen wir, warum der Staatsfunk abgeschafft gehört– und wie Sie sich wehren können. Hier mehr erfahren.



Wäre sie doch besser zuhause geblieben. Bei ihrem WM-Besuch in Katar zerschlug Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gleich tonnenweise diplomatisches Porzellan. Während ihres Besuchs des Spieles Deutschland gegen Japan am 23. November, das die DFB-Elf mit 1:2 verlor, platzierte sie sich demonstrativ auf der Tribüne, angetan mit roten Hosen, T-Shirt und einer „One Love“-Armbinde. Diese hatte sie vor ihrem Stadionbesuch noch unter einem Blazer versteckt.

„Vertrauensbonus ist weg“

Nicht nur dem FIFA-Chef Gianni Infantino, sondern auch dem deutschen Katar-Botschafter Claudius Fischbach grauste wohl bei diesem Anblick. Der Diplomat befürchtet sogar eine nachhaltige Verschlechterung der deutschen Beziehungen zu dem Emirat, dessen Führungsschicht den Faeser-Auftritt als völlig überflüssigen Angriff auf das eigene Land verstand.

In einem vertraulichen Kabelbericht, aus dem nun der Spiegel zitierte, äußerte Fischbach:

„Deutschland verfügte in den vergangenen Jahren in Katar über einen erheblichen Vertrauensbonus. Dieser Vertrauensbonus ist in den letzten Wochen verloren gegangen.“

Die maßlosen und öffentlich geäußerten Vorwürfe aus Deutschland sowie der rüpelhafte Faeser-Auftritt hätten im Golfstaat Verstörung hervorgerufen. Katar sehe sich als Opfer „einer beispiellosen Medienkampagne, die jede Ausgewogenheit und jedes Augenmaß vermissen“ lasse.

„Miserable Stimmung“

Die Aktion der DFB-Elf, sich auf einem Gruppenbild den Mund zuzuhalten, sei ebenso wie das Tragen der „One-Love“-Armbinde durch Ministerin Faeser in Katar „breit und durchgängig als Respektlosigkeit vor einer fremden Kultur kritisiert“ worden. Die Stimmung in den traditionell deutschfreundlichen Wirtschaftskreisen des Emirats werde ihm nun „als miserabel“ geschildert.

Deutschland müsse sich nun sofort von seiner Konfrontationsstrategie gegenüber Katar abkehren. Nötig seien nun eine „sehr hochrangige öffentliche Stellungnahme mit Anerkennung der bislang sehr guten Durchführung der Fußball-WM und Zufriedenheit über die neue LNG-Liefervereinbarung“.

Den Worten des Botschafters ist nur wenig hinzuzufügen. Wer die eigenen Wurzeln verachtet und diese regelrecht ausmerzen will, hat auch keinen Respekt vor anderen Kulturen. Damit verliert Deutschland weltweit an Sympathie und Ansehen und wird oft nur noch als besserwisserischer Quälgeist wahrgenommen. Während jede Kritik an der Ausbreitung eines fundamentalistischen Islams in Deutschland selbst als „Islamophobie“ verdammt wird, findet man in anderen Kulturkreisen plötzlich seine „Haltung“ wieder und gibt dort den Rüpel. Die Zahl der Freunde, die Deutschland in der Welt hat, dürfte so rapide abnehmen.

