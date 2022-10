Polens Billionen-Bombe ist auf dem Weg

Warschau macht Ernst mit seiner 1,3-Billionen-Euro-Forderung an Deutschland. Eine entsprechende Note des polnischen Außenministers Zbigniew Rau ist unterwegs nach Deutschland. Lesen Sie den Artikel über Polens Reparationen-Billionen-Bombe in der aktuellen Ausgabe von COMPACT. HIER bestellen.

Schon seit fast 20 Jahren existieren polnische Reparationsforderungen an Deutschland. Einen so offiziellen Charakter wie jetzt hatten sie allerdings noch nie. Am 1. September dieses Jahres war die gesamte polnische Staatselite im Warschauer Königsschloss zusammengekommen, um ein „Gutachten“ über materielle und immaterielle Schäden entgegenzunehmen, die den Polen von den Deutschen während des Zweiten Weltkriegs zugefügt wurden. Die Gesamtsumme, die hier unter dem Strich stand, belief sich insgesamt auf 1,3 Billionen Euro.

Spitze gegen Deutschland

Schon der Staatsakt, in dessen Rahmen die Reparationsforderungen präsentiert wurden, machte deutlich, dass es diesmal nicht nur bei rhetorischen Angriffen auf Deutschland bleiben sollte, so maßlos diese in der Vergangenheit auch oft gewesen waren. Wie nun mittlerweile bekannt wurde, befindet sich mittlerweile eine diplomatische Note, die vom polnischen Außenminister Zbigniew Rau unterzeichnet wurde, auf dem Weg von Polen nach Deutschland oder ist dort schon eingetroffen.

Mit dieser Note werden die polnischen Reparationsforderungen endgültig formalisiert. Unterzeichnet wurde das Schriftstück von Rau ausgerechnet am 3. Oktober, also dem deutschen Nationalfeiertag. Ein weiterer, völlig überflüssiger Akt der Feindseligkeit, der deutlich macht, dass man in Warschau offensichtlich dabei ist, jedes Maß im Verhältnis zu Deutschland zu verlieren.

„Tag der deutschen Rechnung“

Selbst die Welt sprach in einem Artikel von einer „Spitze gegen die Bundesregierung“, die mit dem Unterzeichnungstermin gesetzt worden sei. Außerdem stellte Philipp Fritz in dem Artikel weiter fest:

„Dieser Tag der Deutschen Einheit indes könnte vielen als ,Tag der deutschen Rechnungʽ in Erinnerung bleiben. (…) Für die Bundesregierung bedeutet das, dass Polen in Sachen Reparationsforderung einen entscheidenden Schritt weiter ist. (…) Es ist seit Angela Merkels Kanzlerschaft die Haltung Berlins: Moralisch ist Deutschland Polen verpflichtet, rechtlich aber sind Entschädigungsfragen abschließend geklärt.Ob die Bundesregierung immer noch, auch nach Eingang der diplomatischen Note, bei dieser Formel bleiben kann, ist unklar. Denn das Ganze ist jetzt kein Spielfeld polnischer Innenpolitik mehr, sondern ein bilateraler Streitfall.“

Thema Ostgebiete wird ausgespart

Der ganze Fall erhält dadurch eine groteske Dimension, dass Warschau in dem Reparationsgutachten einfach ausblendet, dass Polen nach dem Zweiten Weltkrieg Schlesien, Pommern, Ost-Brandenburg und das südliche Ostpreußen annektiert hat und fast 100.000 Quadratkilometer früheres deutsches Staatsgebiet in Besitz nahm.

Sollten die polnischen Reparationsforderungen schlagend werden, beispielsweise durch das Urteil eines internationalen Gerichts, wird sich eine breite öffentliche Debatte über dieses Thema kaum mehr vermeiden lassen. Schon gestern war auffällig, dass der Begriff „Ostgebiete“ bei Twitter trendete – ein Ereignis, das wohl kaum jemand mehr für möglich gehalten hätte.

Lesen Sie in der aktuellen COMPACT-Ausgabe mit dem Titelthema Staatsfeind Winnetou: Wie die Helden unserer Jugend ausgelöscht werden auch den Artikel über Polens Reparationen-Billionen-Bombe. In dem Artikel wird gründlich belegt, dass Polen im 20. Jahrhundert bei weitem nicht immer nur Opfer war.