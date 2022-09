Pipeline-Terror: Indizien sprechen gegen die USA

Die Spuren, die die USA am Anschlagsort Nähe der Insel Bornholm hinterlassen haben, sind verräterisch… Im Folgenden eine Übersicht. Aber nicht erst seit den jüngsten Anschlägen auf Nord Stream 2 sind die USA verantwortlich für aggressive Aktionen gegen die BRD, die sie ganz offensichtlich als ihre Kolonie betrachten. Wir müssen endlich souverän werden, die Amis müssen abziehen! Alle Argumente für „Ami go home!“ sind hier zusammengefasst.

Immer dreister versuchen Politik und Lügenmedien, Russland als Schuldigen bei der Zerstörung seiner eigenen Pipelines darzustellen. Doch die Indizien, dass die USA die beiden Röhren gesprengt haben, sind erdrückend. Die folgende Zusammenstellung übernahmen wir vom Telegram-Kanal „Übersicht Ukraine“ und ergänzten sie mit eigenen Recherchen.

🔹️ 07.2.2022: Biden äußert sich zu den Nord Stream-Pipelines und sagt, dass er bereit wäre, alles zutun, um diese zu verhindern. Im englischen Originalton:

Biden: „There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.“

Journalistin: „How will you do that, exactly? Since the project and control

of the project is within Germany’s control?“

Biden: „I promise you we’Il be able to do it.“