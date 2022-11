Peskow: „Britische Marine führte Terrorangriff aus“

Klare Worte des Kreml-Sprechers Dmitri Peskow: Er betont, dass der eigene Geheimdienst Belege für die Mitwirkung der britischen Marine an den Terrorangriffen auf die Nord Stream-Pipelines habe. Erfahren Sie mehr über dieses Thema in der brandneuen COMPACT-Ausgabe Krieg gegen Deutschland: Vom Anschlag auf Nord Stream bis zur atomaren Erpressung. HIER mehr erfahren.



Dabei gehen die Vorwürfe des Putin-Vertrauten sehr weit. Er äußerte heute vor Pressevertretern:

„Unseren Geheimdiensten liegen Beweise vor, die darauf hindeuten, dass der Angriff von britischen Militärspezialisten geleitet und koordiniert wurde.“

Es gebe Belege dafür, dass das Vereinigte Königreich „in Sabotage- und Terrorakte gegen lebenswichtige Energieinfrastruktur verwickelt“ sei, äußerte er weiter, und zwar „nicht nur in Russland, sondern international“. Dies könne nicht unbeantwortet bleiben. „Wir werden über weitere Schritte nachdenken“, sagte Peskow und kritisierte das „inakzeptable Schweigen der europäischen Länder“.

Russland hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder darüber beschwert, nicht in die Untersuchungen zur Aufklärung der Angriffe eingebunden gewesen zu sein. Tatsächlich liegt der Verdacht nahe, dass die Regierung in Moskau von möglicherweise brisanten Informationen, die im Zusammenhang mit den Sabotageakten stehen, ausgeschlossen werden soll.

„Britische Marine war beteiligt“

Das russische Verteidigungsministerium hatte schon am Samstag auf Telegram erklärt:

„Nach den vorliegenden Informationen waren Vertreter einer Einheit der britischen Marine an der Planung, Vorbereitung und Durchführung eines terroristischen Anschlags in der Ostsee am 26. September dieses Jahres beteiligt.“

Die britische Regierung wies diese Vorwürfe zurück. Das britische Verteidigungsministerium äußerte auf Twitter:

„Um von ihrem katastrophalen Umgang mit der illegalen Invasion in der Ukraine abzulenken, greift das russische Verteidigungsministerium auf die Verbreitung falscher Behauptungen epischen Ausmaßes zurück. Diese erfundene Geschichte sagt mehr über Streitigkeiten innerhalb der russischen Regierung aus als über den Westen.“

Kein Motiv für Putin

Fakt ist allerdings, dass bei einer objektiven Betrachtung viele Anhaltspunkte für die russische Sichtweise sprechen. Aus russischer Sicht zählen die Nord Stream-Pipelines mit zum wertvollsten Auslandsvermögen des Landes überhaupt. Gerade in der jetzigen Situation sind sie auch ein wichtiges Druckmittel gegen den Westen. Aus der Sicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist nicht der Hauch eines Motives erkennbar, der für eine Zerstörung der Pipelines spräche.

Auffällig ist, dass es keine gemeinsame Ermittlungsgruppe der Nord Stream-Anrainerstaaten Dänemark, Schweden und Deutschland geben soll. Einen nachvollziehbaren Grund für das Scheitern der gemeinsamen Ermittlungsgruppe konnte das Bundesinnenministerium auf Nachfrage nicht nennen.

Merkwürdig ist auch, dass die Bundesregierung die Beantwortung einer Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht zu den bisherigen Ermittlungsergebnissen verweigerte.

„Schutzbedürftige Geheimhaltungsinteressen“

Die Bundesregierung antwortete nur:

„Die erbetenen Informationen berühren somit derart schutzbedürftige Geheimhaltungsinteressen, dass das Staatswohl gegenüber dem parlamentarischen Informationsrecht überwiegt und das Fragerecht der Abgeordneten ausnahmsweise gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse der Bundesregierung zurückstehen muss.“

