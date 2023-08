Peinlich: WDR warnt vor Otto und Schimanski

Man kannte es bereits von Disney und Co. Wenn eine Zensur nicht möglich ist, wird bei vermeintlich nicht mehr zeitgemäßen Darstellungen und Aussagen ein Warnhinweis eingeblendet. Nun stempelt der GEZ-Moloch im Wokeness-Wahn seine größten Publikumserfolge wie Otto und Schimanski ab. Peinlicher geht es nicht und das Publikum ist wütend!

Worum es konkret geht, erfahren Sie heute von Dr. Stephanie Elsässer und Chefredakteur Jürgen Elsässer.

